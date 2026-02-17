国内販売累計300万本の「ストロングバー」、３月より北米で発売開始

株式会社ストロングハート

株式会社ストロングハート（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木一也、以下 当社）は、2019年10月の日本国内発売開始以来、シリーズ累計約300万本の販売数※１を誇るプロテインバー「ストロングバー」を、本年3月より米国「Town & Country Markets（本社：米国ワシントン州）」の6店舗にて発売を開始します。 ※１：2026年１月末現在

発売するストロングバーは４種類※2（カカオ＆アーモンド、ココナッツミルク、マッチャラテ、ヴィーガン キャラメルクランチ）。パッケージは輸出専用の新デザインを採用し、日本品質を想起してもらえるよう、湘南の海と富士山をモチーフにしています。

カカオ&アーモンドココナッツミルクマッチャラテヴィーガン キャラメルクランチ

当社はこれを第一歩として北米市場での事業拡大を図るとともに、アジアをはじめ海外市場への進出を進め、ストロングバーを含む多彩な商品群のグローバル展開を段階的に推進してまいります。 ※2：国内では、カカオブラック、ミルクホワイト、マッチャラテ、ベリーミックス、ヴィーガン キャラメルクランチの5種類を発売中です。

◆Instagram公式グローバルアカウント「strongbar_official」開設について

北米への展開を機に、Instagramの公式グローバルアカウント「strongbar_official(https://www.instagram.com/strongbar_official/)」を開設しました。これにより、ブランドの世界観・商品情報・ウェルネスカルチャーを、日本語と英語で発信してまいります。なお、既存の「strongheartjapan(https://www.instagram.com/strongheartjapan/)」アカウントは、引き続きコーポレート情報発信アカウンとして運用します。

◆Town & Country Marketsについて

Town & Country Markets, Inc.は、ワシントン州ピュージェット湾周辺で6店舗を展開する1957年創業のスーパーマーケットチェーンです。CEOライアン・リッター（Ryan Ritter）のもと、オーガニック、ローカル、スペシャリティフードに焦点を当て、店舗販売、オンラインショッピング、配送サービスを提供しています。詳細はTown & Country Markets(https://townandcountrymarkets.com/)をご覧ください。

◆ストロングバー誕生の背景 ～ウェルネスを体現するカルチャーとの出会い

2018年、アメリカ・カリフォルニア州の市場視察のため渡米した当社代表の鈴木一也は、筋力トレーニングやランニング、24時間営業のフィットネスクラブ、デリやグロッサリーに並ぶ健康志向の食品など、身体を鍛えることも、良質な食を選ぶことも特別なことではなく、ウェルネス文化が日常の一部として深く、自然に根付いているライフスタイルを目の当たりにしました。

中でも、ホールフーズマーケットなどで存在感を放つ多種多様なプロテインバーが大量に並ぶ棚を目にした時、「日本国内で本当に良いものをつくり、日本から発信し、米国そして世界の市場で評価されるプロテインバーを生み出したい」という想いが彼の中に芽生えました。

◆MADE IN JAPAN のプライドから誕生した「ストロングバー」

この体験を原点に、ゼロからの挑戦が始まりました。妥協を許さず「体に良いものを、美味しく食べたい」というこだわりを貫いて、ようやく完成した「ストロングバー」は、2019年10月に日本国内で発売を開始。

「SIMPLE, NATURAL & TOUGH」というコンセプトのもと、わずか８つの原材料と添加物ゼロの処方を貫きながら、しっとりとした食感と高たんぱく設計を追求してきました。発売から5年間を過ぎ、多くのお客様の支持をいただきシリーズ累計販売本数は約300万本（2026年1月末現在）に達しました。

その間ストロングバーは本格アスリート向けプロテイン補食として、プロアスリートや芸能人など身体づくりや美容の意識の高い皆様からも評価をいただいています。当社も様々なスポーツ団体やウルトラマラソンなどのアスリートイベントの他、大学スポーツイベントや体育会のスポンサー契約を通じてストロングバーを多数提供し、挑戦する多くの人々をサポートしています。

◆ブランドメッセージと今後の展望

ストロングバーは、単なるウェルネスフードではなく、「頑張る人を応援する」フードブランドです。

身体的な強さだけでなく、心の強さにもそっと寄り添える存在でありたいと願っています。

商品パッケージに掲げる “artisanal food made in japan” は、日本の繊細さと誠実なものづくりの精神を表す言葉です。素材と製法に真摯に向き合い、静かに、しかし確かな品質を世界へ届けていきます。

北米市場への挑戦を新たな一歩として、販売の広がりだけでなく、現地パートナーとのつながりや、スポーツ・ウェルネスの現場で生まれる体験を通じて、ブランドの価値を丁寧に育んでまいります。

◆国内向けストロングバーのご購入について

ストロングハート公式オンラインショップ 「ストロングハートショップ」（https://strongheartshop.com/）および各種ECサイト、一部コンビニエンスストア店頭、茅ヶ崎の直営店舗「ストロングハウス」（https://www.instagram.com/strong_house18）でお買い求めいただけます。

◆会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50480/table/31_1_b20adc31a6f52b69ae557283a5e03e22.jpg?v=202602171051 ]