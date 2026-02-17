地方工務店の“動画外注疲れ”に終止符！10日間でPV6倍を実証した、住宅業界特化型ショート動画支援「CLI」正式始動

株式会社ネオ・クラフト

株式会社CLI（本社：神奈川県横浜市、代表：新原貴之）は、こうした構造課題に対し、住宅業界特化型ショート動画支援サービス「CLI（シーエルアイ）」を2月16日、正式リリースした。

同サービスは、「編集」ではなく「撮影設計」から支援する点を最大の特徴とする。

■ 開発背景：動画活用が進む裏で広がる「動画外注疲れ」

現在、住宅業界においてSNS動画は集客の必須要素となってる一方で、現場からは「高額な編集代行を依頼したが、問い合わせに繋がらない」「毎回の撮影内容を考える負担が大きく、更新が止まる」「動画は増えたが、会社の強みが伝わらない」といった、いわゆる「動画外注疲れ」の声が多く聞かれるようになりました。

CLIは、この問題の本質が「編集技術」ではなく「撮影段階の設計不足」にあると定義。住宅業界に特化し、＜撮影を仕組み化＞することで動画活用を継続可能にするショート動画支援サービス「CLI（シーエルアイ）」を2月16日、正式にリリースしました。

また、住宅業界ではデジタル活用の重要性が叫ばれる一方、現場では人手不足や業務の属人化により、広報・マーケティングまで手が回らないという課題が顕在化しています。



CLIは、この「地方工務店におけるデジタル格差」という構造的な問題に対し、撮影と編集を仕組み化し、誰でも・無理なく続けられる動画活用インフラとして応えることを目指しています。

１）YouTubeの「プロ」が長編動画の限界を感じた理由

これまでYouTubeメイン（長編）で集客し、新規顧客の9割を動画から獲得してきた代表の新原は、住宅検討層の視聴行動の変化に着目しました。

■ 潜在層への圧倒的リーチ： YouTube長編（10分以上）を「検索して見る」能動的な層とは別に、スキマ時間に「流し見する」巨大な潜在層が存在します。ここをショート動画でハックしなければ、地域内での認知獲得は極めて難しい。

■ アルゴリズムの正体： 「とりあえず投稿」しても伸びないのは、SNS各媒体のアルゴリズムが「入口（ショート）」と「出口（長編・サイト）」の連携を重視しているからです。CLIはこのアルゴリズムをハックし、投稿を確実にインプレッション（表示）に繋げる設計を提供します。

２）10日間の実証データが示す「ショート動画の破壊力」

CLI導入テストでは、ショート動画10本を10日間投稿。

YouTubeのプロがショート動画を10日間本気で運用した結果。サイトPVは垂直立ち上がりを見せ、一時的に6倍を記録。

■ サイトPV数： 従来比が一時的に6倍へ急増（表示回数7.5万回、増加率+380.4%）

■ フォロワー増加： Instagram +2,000人、TikTok +1,500人（わずか10日間）

このデータは、ショート動画が単なる「動画数稼ぎ」ではなく、最短で自社サイトや長編動画へ熱量の高いユーザーを送り込む「最強の集客入口」であることを証明しています。

■CLIが提示する「３つの仕組み」

1. 撮影台本の標準化

住宅検討層が知りたいポイントを網羅した撮影台本を提供。カメラの向き・話す順番まで具体化されているため、スマートフォン1台で撮影可能。

2. 1素材で3媒体展開

TikTok、Instagram Reels、YouTube Shortsへ最適化編集。制作工数を抑えながら露出を最大化する。

3. 「バズ」より「納得」を重視

過度な煽りや誇張を排除。住宅という高額商品にふさわしい、信頼性を重視した編集基準を採用。

■ 住宅業界の当事者による監修・制作体制

CLIは、自社YouTubeチャンネルで新規顧客の約9割を集客し、住宅業界YouTubeの中でも登録者数（7.7万人）を持つ現役工務店代表・新原貴之が全工程を監修しています。また、編集実務は住宅動画の編集基準を理解した「CLI認定クリエイター」が担当し、品質と一貫性を担保しています。



＜CLI認定クリエイター制度＞

｜CLI独自の審査基準をクリアした住宅会社向けショート動画に特価した編集者です。

｜住宅業界の専用用語や視聴者が知りたいポイントを理解した編集を行います。

｜再生数だけを狙った過度な演出や煽り編集は行いません。

｜会社の想い・強み・ブランドイメージを正しく伝える構成で仕上げます。

｜編集方針・品質管理はCLIが統一管理。誰が担当しても一定以上のクオリティを保ちます。

■ 代表：新原貴之のコメント

『SNSはやっているけれど、成果が出ない』そう嘆く経営者の方に伝えたいです。住宅会社の動画が続かない最大の理由は、撮影のハードルが高すぎることです。編集の前に撮影をラクにする仕組み。

CLIは、動画発信を“当たり前に続けられる状態”を作るための仕組みです。私自身がYouTubeで7.7万人を集め、さらにショート動画でPVを6倍に跳ね上げた『本当の勝ち方』を、CLIを通じて全ての地方工務店に開放します。

これからは、地方工務店が広告費の多寡ではなく、情報の質で選ばれる時代をつくりたいと考えています。

■ 本件に関するお問い合わせ・アカウント無料診断

CLIでは、SNS運用に悩む経営者様に向け、今回の実証データに基づいた個別相談およびアカウント無料診断を実施しています。

サービス名： CLI（シーエルアイ）

内容： 住宅会社専用ショート動画編集・撮影台本提供・運用支援

料金： 月額33,000円（税込）～

公式サイト： https://cli-douga.studio.site/

お問い合わせ：info@cli-yk.com