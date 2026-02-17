【オイシックス新潟】マルソー株式会社との業務提携及び配送体制強化のお知らせ

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、マルソー株式会社（本社：新潟県三条市）とロジスティクス業務における業務提携をいたしました。これに伴い、2026年2月より球団公式オンラインストアの配送センターを移転・集約し、商品の配送スケジュールを大幅に短縮・刷新することをお知らせいたします。

■業務提携の背景と目的

これまで弊球団では、週に一度の注文集計による配送体制を取ってまいりましたが、お客様より配送スケジュールに関するご要望を多くいただいておりました。この度、高度な物流ノウハウを有するマルソー株式会社と提携することで、受注から発送までのリードタイムを大幅に短縮し、より利便性の高いショッピング体験を提供できる体制を整えました。

■配送スケジュールの変更内容

今回の業務提携により、商品の配送スケジュールを以下の通り変更いたします。

▼変更前（旧体制）

注文集計日：毎週水曜日

発送タイミング：集計から原則1週間以内

▼変更後（新体制）

注文集計日：毎日

発送タイミング：13:30までの注文確定で原則当日発送

■今後の展望

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、お客様に「欲しい時にすぐ届く」喜びをご提供できるよう、今後も配送品質の向上に努めてまいります。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。