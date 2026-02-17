地域の今を市長自ら語る！首長TOP LIVE vol.9を2026年3月3日開催！

京都府京丹後市の中山市長が健康長寿の取組について紹介します。

地方創生を通じて、日本の未来社会を創造する首長連合

地方創生を通じて、日本の未来社会を創造する首長連合（以下「日本首長連合」）は、2026年3月3日にオンライン開催で、全国各地の首長が自ら「地域の今」を語る、首長TOP LIVE vol.9を開催します。

『首長TOP LIVE』とは、各回多様なテーマを設定し、全国各地の首長（市区町村長）が自ら自地域（自治体）の先進的な取り組みや成功事例、街づくりなど地方創生に向けた取り組みの工夫、今後の展望を広く共有することを目的に語っていただくスペシャルトークライブです。

プログラム構成は、スライドを投影してのプレゼンテーション（45分間）、質疑応答（5分間）の1時間構成です。どなたでもご参加いただける無料のトークライブとなっていますので、お気軽にご参加ください。

第９弾となる今回は、京都府京丹後市長にご登壇いただきます。

健康長寿、食文化、ウェルビーイングをテーマに、より良い暮らしや人との繋がりを活かした「市民総幸福のまちづくり」について、「美食都市アワード」の受賞や「第1回世界長寿サミット」などの取り組みを通じて、過去から当たり前となっていた地域の食材が実は健康長寿を導いていることに気づき、それらを美食という観点から活かされている取り組みについて、具体的にお話しいただきます。

是非この機会にご参加いただき、自地域でも実践できるヒントを手にされてください。

お申し込みはこちら： https://logoform.jp/form/wzvZ/1431573

トークテーマ

健康長寿のまちが育んできた美食とウェルビーイング

トーク内容概要

■登壇者：京都府京丹後市 市長 中山 泰 様

■キーワード：健康、食文化、美食都市、長寿、まちづくり、暮らし、人のつながり

「健康長寿」、「ウェルビーイング」、「市民総幸福のまちづくり」

■概要説明：

京都府京丹後市は、百寿率（人口10万人あたりの100歳以上の比率）が全国平均の約3倍と恵まれた「百歳長寿・健康長寿のまち」です。長年にわたり培われてきた食文化や暮らしのあり方が、人々の健やかな人生を支えてきました。

京丹後市は、2024年にその食文化と取組が評価され美食都市アワードを受賞。そして、2025年には、京丹後市を舞台に「第1回世界長寿サミット」を開催するとともに、大阪・関西万博会場内で実施された「LOCAL JAPAN展」にも出展し、健康長寿の背景や、その価値を国内外に向けて発信してきました。

2015年には全国で初めて「市民総幸福のまちづくり推進条例」を制定。市民一人ひとりの幸せ・幸福を中心軸にまちづくりを進めています。

今回は、百寿率の高さを支える地域の力とは何か、長寿を支える食・暮らし・人のつながり、健康長寿から「幸福長寿」へ、それを未来へ、そして世界へとつなげていく京丹後市の挑戦をお届けします。

久美浜湾

山陰海岸ジオパークに認定されている自然豊かな京丹後市は豊かな食を支える土壌となっています。

久美浜湾ではカキの養殖などもされております。

木村次郎右衛門さん

木村さんは男性長寿世界ギネス記録をお持ちで今もなおその記録は破られていません。

116歳までご長寿を全うされた木村さんの教訓などからその長寿の秘訣をまとめて長寿レシピに掲載しています。

間人ガニ（たいざがに）

京丹後市は間人ガニに代表されるカニの名産地です。また、牡蠣や季節ごとの豊富な海産物の他、

野菜やフルーツなども採れる食の宝庫です。

月の輪田

月の輪田は「豊受大神（とようけのおおみかみ）が、天照大神（あまてらすおおみかみ）のために初めて稲作を行った」と言われる田んぼで稲作発祥の地と考えられています。

京丹後市で作られるお米はもちろんのこと、そのお米で作られるお酒についても高い評価を受けております。

【京丹後市に関する紹介サイトリンク】

京丹後市HP長寿レシピ

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/kenkochoju/kenkosuishin/3/1/18722.html

京丹後市HPトップ

https://www.city.kyotango.lg.jp/index.html

京丹後市HP観光ページ

https://www.city.kyotango.lg.jp/top/kanko_bunka_sports/kanko/index.html

美食都市アワード（2024年に受賞）

https://www.gastronomy-city.org/%E7%BE%8E%E9%A3%9F%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89/

開催情報

日時｜2026年3月3日（火）13:00-14:00

会場｜オンライン（Teams）

費用｜無料

対象｜全国の自治体、企業 等

・自治体の首長～職員の皆様

・街づくりや各地域の取り組みを知りたい方

・日本について解像度を高めたい方

・地域、ローカルが好きな方

・健康長寿や美食（美食都市選定のポイント）に関心のある方

・飲食関連（EX:ケータリング、食品加工・開発等）事業者

・観光事業者

・具体的に連携を想定されている民間企業の方

日本首長連合について

日本首長連合は、2025年11月10日まで『2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合（通称：万博首長連合）』として、万博を契機に、自治体間や企業との共創により、地域資源の魅力発信並びに万博以降に繋がる地域活性を目指し、地域にあふれる「日本の奥深さ」を五感で楽しみ、味わっていただく体験型の自治体共創催事『Resolution of LOCAL JAPAN展 ～地域が創る日本と地球のいのち輝く未来～』を開催して参りました。2025年11月11日を以て『地方創生を通じて、日本の未来社会を創造する首長連合（通称：日本首長連合）』として名称変更いたしました。今後も引き続き、地域創生を目指すハブ組織として、全国の地域同士や国・政府、民間企業や団体等が繋がり、共創により、地域の魅力を国内外に発信、課題解決を図り、より良い未来社会を紡いでいく取組を実施して参ります。地域ごとの魅力開発、魅力発信、課題解決を具体的に実現するサポートも各所と連携の上、行っております。会員自治体への加盟やパートナー企業としてのお問合せは下記サイトのお問合せフォームよりお気軽にお願いいたします。

正式名称｜地方創生を通じて、日本の未来社会を創造する首長連合

公式サイト｜https://mayoralalliance.jp/

