9万人のデータが示す26卒学生の「価値観変容」。「報酬」より「貢献」を重視する傾向が鮮明に

株式会社イー・ファルコン

株式会社イー・ファルコン（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 伸明）は、適性検査「eF-1G」を受検した2026年卒業予定の学生（以下、26卒学生）、約9万人のデータを分析しました。その結果、26卒学生は「協調性」が高い一方で「自発性」が低い傾向にあることがわかりました。また、仕事選びでは金銭的報酬よりも「顧客からの評価」などの貢献実感を重視する傾向にあることが明らかとなりました。

■調査結果：約9万人のデータから見る26卒学生のリアル

26卒学生（n=93,400）のパーソナリティデータを分析したところ、昨年の2025年卒業予定の学生のデータと比較して、大きな質的変化はないものの、以下の顕著な傾向が確認されました。

1：「素直さ」と「協調性」が高く、組織への順応性が高い

「素直さ」「協調性」「社会的開放性」の数値が高く出ています。自分自身よりも周囲との関係性を重視する傾向にあります。また、他者と連携して目的を達成しようとする傾向が強いことが推察できます。

2：「判断力」と「熱意」が低く、自発的な動きに課題

一方で、「判断力」「知的好奇心」「自分を奮い立たせる力」「熱意」の項目が低く出ています。ストレス耐性も全体的に強くないため、周囲からの関わりや後押し、適切な導きが本人の可能性を引き出す上で不可欠であることがデータから読み取れます。

3：仕事の動機は「報酬」よりも「貢献実感」

仕事の動機に関する分析では、「お客様から評価されること（25.9%）」が最も高く、「やりがい・スリルを感じること（19.8%）」「能力を発揮すること（18.0%）」が続きます。

対照的に「収入・経済的豊かさ（14.4%）」や「出世・社会的立場（10.0%）」といった報酬・地位に関する動機は低い結果となりました。社会的な賃上げの潮流とは裏腹に、学生は金銭的条件よりも「貢献」や「成長」といった内的な充足感を求めていることが示唆されます。

■26卒学生の「学生プロファイル」サマリー

データ分析から導き出された26卒学生のプロファイルは、以下の通りです。

■本調査レポートのダウンロード

- 周囲との調和と連携を重視- 後押しと導きが必要- 内面を引き出すコミュニケーションが必要- 仕事の負荷への配慮- 「貢献」と「成長」が動機の中心- 「熟慮」と「確実性」の重視

本調査の詳細なデータおよび、これらの学生特性を踏まえた具体的な採用戦略（惹きつけ・内定者フォロー）をまとめたレポートは、以下よりダウンロードいただけます。

「9万人の最新データから見る学生の『価値観変容』 28卒のミスマッチを防ぐ採用戦略

～第一部：惹きつけ・内定者フォローの実践編～」

「適性検査eF-1G」について

調査レポートをダウンロードする :https://hubs.la/Q0438dBD0

「適性検査eF-1G」は、個人・組織の特徴を可視化するアセスメントツールです。HCM（Human Capital Management、人的資本管理）における採用、配置、育成、登用などの課題解決を支援しています。eF-1Gは以下の3つの理由から、多くの企業様に利用いただいています。

１.業界トップクラスの測定項目数と診断精度

個人の特性や能力を詳細に測定し、職種や役割のポテンシャルを把握できます。

２.採用だけでなく多様な目的やシーンに対応

採用・育成・マネジメントなど活用シーンに応じた5種の結果レポートが出力できます。また、個人の特性や能力だけでなく、組織単位の性格特性を捉えることができる組織診断機能も搭載されています。

３.個社固有のカスタマイズ性

経営戦略や人材戦略に合わせた人材要件の定義や採用基準の作成、レポートのカスタマイズが可能です。さらに、蓄積データを用いた分析・解析、研修の提供などを通じて課題解決を支援します。

製品サイト :https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g

株式会社イー・ファルコン

当社は、『科学と感性で、人の可能性を引き出し組織と社会の発展を実現する』というパーパスを掲げ、2000年の創業以来、適性検査の開発および適性検査で取得できるパーソナリティデータを用いたソリューションを提供しています。

一人ひとりのキャリアを輝かせることを大事にし、採用だけでなく人材開発や組織開発における課題解決を支援しています。



【代表取締役】田中 伸明

【所在地】〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町1番地 WORK VILLA MITOSHIRO 4階

【設立】2000年11月

【公式サイト】https://www.e-falcon.co.jp/

【事業内容】適性検査「eF-1G」をはじめとするアセスメントの開発・提供、取得データを利活用した人事課題の解決