エクイニクスとバーチャルPPA契約を締結

ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社

ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野田 泰、以下「ERE」）は、グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業であるエクイニクス（Nasdaq：EQIX、日本法人代表取締役社長 小川 久仁子）とバーチャルPPA※1（以下、「本PPA」）契約を締結しました。

本PPAでは、EREが兵庫県三田市で運営する三田メガソーラー発電所の発電量に応じた環境価値（非FIT非化石証書）を2027年１月より15年間にわたってエクイニクスに供給します。

なお本PPAは日本のデータセンター業界において、単独需要家が一つの発電所からバーチャルPPAによって環境価値を調達する最大規模※2の契約となります。

EREは今後も再生可能エネルギーによる発電事業を通じ、バーチャルPPAをはじめ、脱炭素への取り組みを進める企業のニーズに応えることで、再生可能エネルギーの普及と脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

発電所概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18452/table/47_1_12f5a4d37612ad27d96bb6be6252672d.jpg?v=202602171051 ]

*1：コーポレートPPAの一つの契約形態であり、需要家の敷地外にある発電所から再生可能エネルギーの環境価値のみを直接購入する契約

*2：エクイニクス調べによる