ミートキャリアより転職や異動でキャリアに悩むこの時期に...ワンコイン体験セッションを期間限定でリリース。2026年3月31日まで！

株式会社fruor

社会人向けキャリアプログラム「ミートキャリア」を運営する株式会社fruor（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：川村邦光）は、期間限定（2/16～3/31）でワンコイン体験セッションをリリースしましたのでお知らせいたします。



当社は、キャリアのミスマッチを解消し、自分の強みを活かしてはたらく社会の実現を目指し、30～40代女性を中心に“自分らしく働く”を実現するための社会人向けキャリアプログラム「ミートキャリア」を提供しています。

▪️30分/500円（税込）体験セッションについて

普段は継続サポートの中でしか行っていないキャリアの「整理に特化した30分」を、この時期だけ体験セッションとして提供します。専任のキャリアトレーナーによる、この時期に増えやすいキャリアのお悩みに寄り添うため、30分の体験セッションを期間限定でご用意しました。

体験セッション概要

内容：現状整理／迷いの言語化／次の一歩の整理

時間：30分

形式：オンライン（URLは予約確定後にご案内）

料金：500円（税込）

期間：2026年2月16日（月）～2026年3月31日（火）

サービスサイト： https://www.meetcareer.net/session-experience

決める前に、整える。

考えているのに進まないときほど、しんどさは増えていきます。

30分だけでも、頭の中を整理する時間があると、次の一歩が軽くなります。

この春、後悔しない選択のために。

まずは、気持ちを整えるところから始めませんか。

▪️ミートキャリアについて

ミートキャリアは、自分の強みと活かせる場所がわかる独自の「ミーキャリメソッド」を用いたオンラインキャリアプログラムです。 個人向けキャリアコーチングサービスを中心に、一人ひとりが自分らしい働き方を選択できるよう支援しています。 また、法人向けキャリア支援サービス「ミートキャリアBiz」も提供しています。

URL: https://www.meetcareer.net

ミーキャリマガジン（自社メディア）: https://magazine.meetcareer.net

公式X: https://x.com/info_meetcareer

公式instagram: https://www.instagram.com/meetcareer_official

公式Threads: https://www.threads.com/@meetcareer_official

▪️株式会社fruorについて

会社名：株式会社fruor（フルオル）

代表者：代表取締役CEO 川村 邦光

本店所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-33-6

設立：2019年1月

事業概要：キャリアのミスマッチを解消するキャリアプログラム「ミートキャリア」の開発・運営

URL： https://www.meetcareer.net/company