Scalebase、「収益最大化を自律的に描くビジネスパートナー」の実現へ。新ブランド「Scalebase AI Agent」始動

Scalebase株式会社

法人向け収益管理システムを提供するScalebase株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：毛利 悠記、以下、Scalebase）は、生成AIを活用した新ブランド「Scalebase AI Agent」を立ち上げ、その第一弾として、営業書面からのデータ入力を自動化するツール「契約登録エージェント」の提供を開始いたします。

新ブランドの立ち上げとリリースの背景

ビジネスモデルの変革が加速する中、多くの企業が「売り切り型」から「継続的なサービス提供」へとシフトし、収益管理業務は複雑化しています。こうした環境下で、手作業によるマスタ管理やデータ入力は、企業の成長を阻害する大きなボトルネックとなっていました。

「Scalebase AI Agent」の始動は、単なる機能拡張ではなく、Scalebaseが「記録のためのツール」から、「収益最大化を自律的に描くビジネスパートナー」へと進化する重要な転換点です。本ブランドにより、収益管理における「手作業」をなくし、経営陣や現場がより「戦略的な意思決定」にリソースを集中できる環境を構築します。

新ブランド「Scalebase AI Agent」の展望

「Scalebase AI Agent」は、企業の収益プロセス全体を生成AIが包括的にサポートするブランドです。

今後は新規の契約作成だけでなく、契約ライフサイクル全般でのAIの活用を推進します。属人的な管理やヒューマンエラーが起きやすいプロセスをAIが代替することで、企業のデータ基盤を常に高精度な状態に保ちます。企業は本ブランドを通じて強固なデータ基盤を構築し、確かなインサイトに基づいた迅速な経営判断が可能になります。

「契約登録エージェント」の概要と主要機能

「契約登録エージェント」は、見積書や契約書などの営業書面から、Scalebase上の契約データを自動作成するツールです。主に以下の3つの柱で、業務の自動化を実現します。

1.多様な営業書面への柔軟な対応

提案書、見積書、契約書（申込書）など、契約締結プロセスで使用されるあらゆる営業書面（PDF形式）に対応。書面をアップロードするだけで、AIが必要な情報を瞬時に読み取ります。

2.AIによる高度な自動マッチングと整合性の担保

抽出したデータとScalebase上の顧客・商品マスタをAIが自動で類推し、カタログアイテムへと紐付けます。登録済みの契約データやカタログURLを参照してAIが学習するため、企業特有の「表記のゆれ」も高精度で解釈・照合します。これにより、データ基盤としての整合性を担保します。

3.シームレスな外部サービス連携

日常のワークフローを止めることなく利用できる利便性を備えています。

・ Slack連携/Teams連携： 専用チャンネルに営業書面をアップロードするだけで、即時に契約データが作成されます。

・ Google Drive / Google Form連携： フォルダへの保存やフォーム回答を起点とした自動連携が可能。SFA/CRM連携機能と組み合わせることで、フロントエンドからバックエンドまで、二重管理のない一気通貫したデータフローを実現します。

導入によって実現するビジネスメリット

本ツールの導入は、オペレーション効率化だけでなく、企業のガバナンス強化にも直接貢献します。

登録作業の簡易化と、劇的な工数削減

Scalebase上で行っていた契約作成操作は一切不要になります。営業書面をアップロードするだけの「入力レス」な運用により、登録作業時間を極限まで圧縮。月間の契約件数が多い企業や、商材設定が複雑な企業においても、担当者はAIの処理結果を最終チェックするだけの、ストレスフリーなワークフローへ移行できます。

人の手を介さない「自動化」によるガバナンス強化

営業書面（原本）からAIが直接データを生成するため、手入力による転記ミスや、意図しないデータの改ざんリスクを排除します。「書面」と「登録データ」の整合性がシステム的に担保されることで、内部統制（ガバナンス）が強化され、監査対応などのバックオフィス業務の信頼性も飛躍的に向上します。

高付加価値業務へのリソースシフト

事務作業から解放されたリソースを、顧客対応の質向上や新規提案といった「高付加価値業務」へシフトできます。Slack/Teams連携によるリアルタイムな進捗可視化は、チームの連携を強化し、組織としての機動力を高めます。

【導入実績】契約登録時間を90%削減。先行企業で実現した「入力レス」な業務変革

本機能は正式リリースに先立ち、SaaS・サブスクリプションビジネスを展開する数十社の企業様にて、すでに実業務での利用が開始されています。

1.契約登録時間を90%削減し、心理的なプレッシャーから解放 1件あたり数分かかっていた入力作業が、わずか数十秒の確認作業へ短縮されました。「月末の残業や入力ミスへの不安がなくなった」という現場の声が多数寄せられています。

2.手入力ミス「0件」を達成。部門間の確認ラリーが消滅 AIによる自動読み取りでヒューマンエラーを根絶。営業部門への差し戻しや確認作業がなくなり、部門間の連携がかつてないほどスムーズになりました。

3.決算リードタイムを数日短縮。空いたリソースを「攻めの業務」へ 月末の入力ボトルネックが解消され、請求・決算業務がスピードアップ。創出された時間は、既存顧客へのアップセル提案など、本質的な価値提供に充てられています。

今後の開発ロードマップと展望

Scalebaseでは、「Scalebase AI Agent」ブランドを、今回の「契約登録」にとどまらず、収益管理プロセス全域を自律的に支援するプラットフォームへと進化させていきます。

今後は、以下の領域を中心に、従来は人の判断が必要不可欠だったプロセスへ順次AIの適用範囲を拡大する予定です。

・請求チェック業務の自律化：複雑な契約条件や計算ロジックに基づき、AIが請求内容を自動監査。人が行っていたダブルチェックの工数を削減し、請求ミスのない運用を実現します。

・決済・回収プロセスの自律化：入金消込の自動化に加え、未回収時のフォローアップアクションなどをAIが実行し、キャッシュフローの健全化を支援します。

・収益分析の高度化：蓄積された契約・決済データに基づき、AIが予実管理や解約リスクを分析。「次の一手」となる経営インサイトを提案します。

私たちは、人が「創造的な意思決定」に注力し、AIが「正確なオペレーション」を担う、次世代の収益管理フローを構築し、企業の収益最大化を加速させるインフラを目指してまいります。

【Scalebase株式会社について】

Scalebase株式会社は「あらゆる企業に、フルスイングを。」をミッションに掲げる、SaaSスタートアップです。

私たちは、企業のポテンシャルを最大限に引き出す上でボトルネックとなりがちな、収益管理業務に着目しています。生成AIの登場を筆頭にビジネスモデルの変革スピードは年々加速しています。

企業の多くは、これまで主流だった”売り切り”の形から”継続的なサービス提供”にシフトしており「Scalebase」は、このようなビジネスモデルに対応し、企業の継続的な成長を支援しています。

また、SaaSプラットフォームのみならず、法人間決済（B2B Fintech）の領域から企業のキャッシュフローの流れを滑らかにし、システムだけでは届かない現場の課題には、コンサルティングやBPOによるオペレーション支援（Ops）を提供しています。

複雑な収益管理業務から企業を解放し、信頼できるデータを基にした迅速な意思決定を支援することで、すべての企業が本来の価値提供に全力を注げる世界の実現を目指します。

【プロダクトについて】

収益管理システム「Scalebase」

「Scalebase」は、見積から売上にわたる収益プロセスを管理・最適化できるSaaSです。サブスクリプションビジネス（継続課金）を筆頭に、一般的な販売管理システムやスプレッドシートでは困難な、顧客ごとに異なる契約条件の柔軟な管理、従量課金

や日割りといった料金計算の自動化を通し、商品・顧客・見積・契約・請求・売上の一気通貫での管理を実現します。また、データをもとに事業の重要指標を可視化し、販売戦略の意思決定と実行をサポートします。

「Scalebase」サービスサイト：https://scalebase.com/subsc

請求・決済システム「Scalebase ペイメント」

「Scalebase ペイメント」は、請求・決済業務を管理・最適化できるSaaSです。請求書の発行・送付、クレジットカード決済、口座振替といった決済業務の管理や効率化はもちろんのこと、入金管理・督促・収益認識基準への対応など幅広くサポートしています。

「Scalebase ペイメント」サービスサイト：https://scalebase.com/payment

【会社概要】

会社名 ：Scalebase株式会社

設立 ：2018年8月21日

代表者 ：代表取締役CEO 毛利 悠記

事業内容：収益管理システム「Scalebase」、請求・決済システム「Scalebase ペイメント」の開発・提供・運用

所在地 ：東京都港区新橋2-12-1 ランディック第3新橋ビル9階

URL ：https://scalebase.co.jp/





