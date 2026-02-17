「スマレジEC」がハイパーオートメーションツール「Yoom」とのAPI連携開始

株式会社ネットショップ支援室

株式会社ネットショップ支援室（本社：東京都港区、代表取締役：竹澤 洋一、以下ネットショップ支援室）が提供する、「スマレジEC・B2B」、「スマレジEC・一元管理」、「スマレジEC・リピート」などを展開する「スマレジEC」シリーズが、あらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツール「Yoom（ユーム）」とAPI連携を開始しました。

本連携により、「スマレジEC」と700種以上のクラウドサービスとのシームレスな接続が可能となりました。

背景と連携の概要

昨今、DX推進により企業が利用するクラウドサービスは多様化しており、企業ごとに異なるツール間の連携ニーズが急増しています。 一方で、APIが公開されていない旧来のシステムについては自動連携が難しく、当社が連携できていないツールやデータとの接続には、依然としてCSV転記などの手作業や、個別開発が必要でした。

そこで、多様化する連携ニーズにスピーディかつ柔軟に対応するため、広範なSaaS連携ネットワークを持つ「Yoom」との連携を開始いたしました。

連携によって実現できること

「スマレジEC」に登録されている各マスターデータを、「Yoom」を通じて参照、更新、作成が可能です。これにより、当社が標準機能として連携していないツールであっても、ノーコードで自由に業務フローを構築いただくことが可能となります。

さらに、「Yoom」の持つRPA機能を活用することで、APIが公開されていないレガシーシステムへの入力など、従来は手作業が必須だった業務までを幅広く自動化できるようになります。

連携により実現が可能となる業務の例

定期的な注文データの自動出力

毎日・毎週など、決まったスケジュールで「スマレジEC」の各サービスに登録されている注文データを自動取得し、GoogleスプレッドシートやExcel、チャットツールへ自動連携します。 これにより、手動でのCSVダウンロードや集計作業の手間を削減します。

取引先データの登録

SalesforceやSansanなどのSFA/CRMツールで顧客情報が登録・更新された際、「スマレジEC・B2B」にも自動で情報を反映させます。 二重入力の手間を省くだけでなく、部署間での情報共有のタイムラグをなくします。

商品データの更新

Yoomのデータベース機能を活用し、あらかじめ設定されたスケジュールに合わせて、「スマレジEC」内の商品価格や情報の更新を自動化します。 キャンペーン開始時の価格変更などを自動化し、設定漏れや更新作業の負担を軽減します。

ハイパーオートメーションツール「Yoom」について

「Yoom」はAI・API・RPA・OCRなどの様々な技術を組み合わせてあらゆるデスクワークを自動化するハイパーオートメーションツールです。従来のRPAだけでは実現できなかった多くの繰り返し発生する事務作業を、簡単に自動化することが可能です。

セールス・人事・労務・経理など企業内の様々な部門での業務の効率化・自動化を実現します。現在700種以上のアプリ・サービスと連携しており、現在未連携のサービスであってもご要望に応じて積極的に連携を行います。

サービスサイト：https://lp.yoom.fun/

BtoB受発注をWEB化するクラウドサービス「スマレジEC・B2B」について

BtoB受発注をWEB化するクラウドサービス

働き方改革やDXが求められ、顧客の購買チャネルも変化する昨今において、企業間取引のオンライン化へのニーズは確実に増えつつあります。「スマレジEC・B2B」を通して、“企業間取引のDXに課題があり業務効率化を実現したい” あるいは “営業DXに課題があり既存の売り上げを底上げしたい” といった経営課題を解決しています。

充実したBtoB取引専用機能で業務を効率化

「スマレジEC・B2B」は、取引先毎に「指値」や「掛け率」などの価格設定も可能な上に、販路・決済方法や表示する商品も細かく設定することが出来るので、面倒なアナログ作業や処理ミスが削減され、業務がよりスピーディーになります。

CRM機能内蔵型EC一元管理システム「スマレジEC・一元管理」について

「スマレジEC・一元管理」は、自社ECサイトやモール店舗の受注・顧客情報を取得し、一元管理・分析したデータをもとに、最適な情報をお客様に届ける1to1マーケティング施策を実現します。今後も、自社ECサイトやモール店舗を運営する事業者の「攻めと守りのDX」をサポートできるよう、機能を拡充していきます。

D2C/定期通販特化型ECカート「スマレジEC・リピート」について

ファンマーケティングを強化する機能多数でLTV最大化するリピート通販カートシステム

「スマレジEC・リピート」は、ファンマーケティングを実現するリピート通販に特化した、SaaS型ECカートシステムです。化粧品やサプリメント、ダイエット補助食品などに有効な定期通販機能が充実しており、立ち上げから他社カートからのお乗り換えまで幅広い企業様にご利用いただけるサービスとなっています。

会社概要

株式会社ネットショップ支援室

会社名 ： 株式会社ネットショップ支援室

代表 ： 代表取締役 竹澤 洋一

設立 ： 2013年11月

資本金 ： 2000万円

本社所在地： 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル1F

URL ： https://netshop-pro.jp/

設立13年目。EC事業に必要なシステムやサービスを開発・提供している。業界では稀なBtoC、 BtoBの領域の両方のカートシステムを提供。「技術力」「ノウハウ」を備え、EC事業成功のための「提案力」にも定評がある。

お問い合わせ先

担当：広報担当

TEL：03-4446-7924

E-mail：info@netshop-pro.jp