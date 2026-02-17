Care Show Japan が 2/25 から開催 認知症予防・ケア、介護テクノロジーにフォーカス
インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社（東京都千代田区・代表取締役 クリストファ ー・イブ）は、2026 年 2 月 25 日～27 日に東京ビッグサイト東 4 ホールにて、介護・医療・ ヘルスケア分野の展示会 Care Show Japan 2026 を開催します。
Care Show Japan は、「超高齢社会の介護・医療・予防と、まちづくりのために」をテーマ に、メディケアフーズ展（高齢者食・介護食）や介護・高齢者福祉展など 4 つの専門展で構 成される B to B 展示会です。新製品・新サービスの企業展示や講演プログラム等で最新情 報を発信し、人と情報が集う場を提供することにより、新たなビジネスチャンスを創出して 超高齢社会における地域課題や社会課題解決への寄与を目指します。
○公式ウェブサイト：https://www.care-show.com/
［トピックス］
１. 認知症予防・ケア、介護テクノロジーにフォーカス
２. 経済産業省が主催するアワードの表彰式を実施
３. International KAiGO Festival 2026 が同時開催
４. 調理実演でグランプリを決定、嚥下食メニューコンテスト決勝審査会
５. メディケアフーズ展 管理栄養士・専門職 交流会
昨年の会場の様子
今や要介護となる一番の理由となった「認知症」、介護 人材不足を背景に推進が期待される「介護 DX・ICT 化」 に特別企画としてフォーカスします。特設の出展エリア では、企業展示によって先進的なプロダクト・サービス が紹介されます。
○認知症予防・ケア 出展企業
大塚製薬（株）、（株）JTB、塩野義製薬（株）、（株）太陽生命少子高齢社会研究所、 （株）NeU、ピクシーダストテクノロジーズ（株）ほか
○次世代介護テクノロジー 出展企業
大塚製薬（株）、（株）クラシテク、JTP（株）、竹中エンジニアリング（株）、 （株）テクリコ、ポケトーク（株）、（一財）松本ヘルス・ラボ ほか
○出展一覧：リンク(https://healthcareweek.jmb0.com/exh2026/exhibitor_list/exhibitor_list_CS.cgi?exhcd=CareShow2026)
２. 経済産業省が主催するアワードの表彰式を実施
経済産業省が取り組む高齢者介護に関するプロジェクト「OPEN CARE PROJECT」、「オレンジイノベーション・プロジェクト」の各アワード表彰式を実施します。
オレンジイノベーション・アワード 2025 表彰式 2 月 26 日（木）14:00～15:00
認知症の人との共創のプロセスを重視し、その仕組みや プロセスと、そうした過程を経て生まれたユーザーフレ ンドリーな製品・サービスを表彰します。
OPEN CARE PROJECT AWARD 2025 表彰式 2 月 26 日（木）15:20～16:20
介護を「個人の課題」から「みんなの話題」へ。介護に 携わるプレイヤーの輪をより広げていくため、介護を「みんなの話題」へ転換する取組・企業・人を表彰します。
※アワード表彰式終了後、交流会を実施。
オレンジイノベーション・アワード×OPEN CARE PROJECT
交流会（参加登録不要）
アワード関係者や出展企業を含め、介護・医療従事者、関係事業者が参加する交流の場を設けます。
○日時：2 月 26 日（木）16：25～17：00
○場所：Care Show Japan セミナー第 4 会場
○参加対象：介護・医療関係者、関係企業、出展企業 等
経産省主催の2つのアワード表彰式を会場内で実施！
https://www.care-show.com/ministryofeconomy/
３. International KAiGO Festival 2026 が同時開催
一般社団法人 KAiGO PRiDE が主催する「International KAiGO Festival」は、介護を中心に経済・社会を結ぶ新 しいエコシステムを共創するプラットフォームです。ス タートアップ、企業、投資家、政策立案者、そして現場 の介護職が集い、KAiGO プレナーシップ（介護から未来 を切り拓く起業家精神）のもとに新しい発想を実践へと つなげます。
TALK SESSION
○KAiGO DESIGN AWARD 2026 / 決勝ピッチコンテスト・表彰式
○TALK SESSION / 業界トッププレイヤーよる対談
○SHORT MOVIE × Real Talk / ショートムービー「もう一歩」上映と対談
○LiNK WALK × Performance / 現役介護職と高齢者によるファッションウォーク
一般社団法人 KAiGO PRiDE：https://kaigopride.jp/
International KAiGO Festival 2026：https://kaigopride.jp/ikf2026
左から前回のKAiGO DESIGN AWARD授賞式、 ショートムービー「もう一歩」、昨年のLiNK WALKの様子
４. 調理実演でグランプリを決定、嚥下食メニューコンテスト決勝審査会
会場で調理実演による決勝審査会を実施、患者や高齢者に喜ばれる嚥下食メニューのグランプリを決定します。
○日時：2 月 26 日（木）12：30～16：50
○場所：メディケアフーズ展 セミナー第 1 会場
○主催：（一社）日本医療福祉セントラルキッチン協会 、嚥下食ドットコム
○協力：メディケアフーズ展
○後援：月刊「臨床栄養」
◆審査会ノミネート企業◆
・「冬の庄内語り籠（ばこ） ～次代へつなぐ郷土のぬくもり～」
齋藤 美咲 様（老人保健施設のぞみの園）
・「中華仕立てローストビーフ 白葱のポタージュソースと黒酢の雫」
伊藤 大将 様（桜十字大手門病院）
・「亡き父に捧ぐ三陸の味を北海道から まるで生食感！ウニ丼と牡蠣と牡蠣ポン酢」
音喜多 哲郎 様・佐々木 聡 様・川畑 盟子 様（ケセラネットワーク）
・「とろける讃岐スモークサーモンのアボカドロール」
平賀 久美子 様（社会福祉法人吉祥）
・「オレンジ風味のチョコレートグミ ミルクプリンを添えて～2025 秋の出来事～」
小林 利幸 様（修学院札幌調理師専門学校）
・「祝福を彩る千葉県産伊勢海老のテルミドール ムース仕立て」
磯貝 敏幸 様
特設サイト：https://www.care-show.com/13thengulfingfoodmenucontest/
５. メディケアフーズ展 管理栄養士・専門職 交流会
施設・病院の管理栄養士、専門職らを参加対象とした交流会（立食形式）を実施します。
○日 時：2 月 26 日（木）17 時 30 分～19 時 30 分
○会 場：アルポルト 東京ビッグサイト店
○参加対象：介護施設、病院、高齢者住宅で従事する 管理栄養士・栄養士、介護・医療専門職
開催概要
名称：Care Show Japan 2026
メディケアフーズ展 / 介護・高齢者福祉展 /病院・保険薬局展 / HEALTHCARE IT
会期：2026 年 2 月 25 日（水）・26 日（木）・27 日（金） 10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト東 4 ホール
主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社
公式サイト▶ https://www.care-show.com/
事前来場登録▶ https://imj.ecfair.jp/form/imj-event2026/care-show/jp/
※ご取材でのご来場登録は、業種「プレス」をご選択ください。
出展企業及び製品情報▶ https://healthcareweek.jmb0.com/exh2026/exhibitor_list/exhibitor_list_CS.cgi?exhcd=CareShow2026
セミナープログラム▶ https://imj.ecfair.jp/form/imj-event2026/care-show/jp/seminar/
※セミナープログラムの聴講申し込みは、上記公式ホームページからの事前来場登録が必要です。
※各講座満席になり次第、事前聴講申し込みを終了します。
