BRANU、CPO就任のお知らせ

「建設業界をテクノロジーでアップデートする。」をビジョンとして掲げるBRANU株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：名富 達也／以下、ブラニュー）は、AIを前提とした中長期的なプロダクト戦略および成長基盤の強化を目的として、CAREECON PlatformのCPO（最高プロダクト責任者）に町田 剛が2026年2月16日付で就任したことをお知らせいたします。

■On AIとは

「On AI」は、AIで建設業の現場を切り換え、変革をリードしていく、ブラニューの事業推進における指針です。CAREECON Platformをはじめとしたすべてのプロダクトに対して、AIを前提とした開発と運用を進め、建設業界が長年抱える人手不足・属人化・収益性の低さといった構造的な課題に対し、抜本的な変革を実現してきます。

「On AI」は単なる技術導入を超え、AIが当たり前に存在する“AIネイティブ”な環境の構築を目指す、ブラニューの中長期的なビジョンでもあります。

■町田 剛 略歴

2003年に東京大学法学部を卒業後、IT・建設・インフラ領域において技術および事業開発に従事。株式会社片平エンジニアリング・インターナショナルではJICA案件を通じて国際開発に携わり、交通系ICカードや決済基盤の現地実装を経験。SB C&S株式会社ではAI事業を担当し、野原ホールディングス株式会社（現 野原グループ）では開発部長としてAI専門チームを統括、BIMを活用した建設業向けプラットフォーム開発を推進。

日本アイ・ビー・エム株式会社ではマネージングコンサルタントとして、建設・住宅大手企業のDX支援を行う。実務と並行して東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻（社会人課程）を修了。

その後、株式会社ランドネットにて開発部長兼執行役員／CTOを務め、2025年にBRANU株式会社入社し、CPOに就任。

国家資格である技術士（情報工学部門）を保有。

■町田 剛のコメント

2025年にグロース市場への上場を果たし、新たなステージへと踏み出したBRANUにおいて、CPOの大任を拝命したことを大変光栄に感じております。

現在の建設業界は、団塊の世代の引退に伴う深刻な人手不足や技術承継といった構造的な転換期に立たされていますが、この難局こそ当社のプロダクトが真価を発揮する最良の機会であると確信しています。もはや従来の業務改善や個人の努力だけでは解決できない段階にあるからこそ、私はデータとAIをプロダクト設計そのものの前提として捉え、これまで蓄積してきた現場の成功体験を、再現性の高いソリューションへと昇華させることに全力を注ぐ覚悟です。

CPOとしての私の使命は、現場のミクロな課題を経営のマクロな視点へと接続し、AIを単なる自動化や分析の手段にとどめるのではなく、状況に応じて判断し、行動を導くエージェンティックな存在として事業に組み込むことにあります。AIを事業成長を加速させる意思決定基盤として確立し、プロダクトの進化をダイレクトに企業価値の最大化へと結びつけていきます。

AIエージェントが普及し、その先にあるエージェンティックAIの活用が競争力を左右する時代において、CAREECONを建設業界にとって不可欠なプラットフォームへと進化させ、株主のみなさまの期待に応える持続的かつ非連続な成長を牽引してまいります。

■CAREECON Platformについて

「CAREECON Platform」は、建設事業者向けマッチングサイト「CAREECON」とマーケティングから採用管理、施工管理、経営管理まで行える建設業向け統合型ビジネスツール「CAREECON Plus」からなる建設DXプラットフォームです。SMBに特化した機能開発と、導入から運用まで伴走し続けるDXコンサルティングサービスで、契約社数は5,500社を超えています。

URL ：https://careecon.jp（CAREECON）

URL ：https://careecon-plus.com（CAREECON Plus）

■BRANU株式会社について

BRANU株式会社(ブラニュー)は、建設DXプラットフォーム「CAREECON Platform (キャリコン)」を通じて、建設業界のDXを加速させるサービスを提供しています。

社名：BRANU株式会社

証券コード：460A

本社所在地：東京都港区六本木6-1-24ラピロス六本木4F

設立：2009年8月18日

代表者：代表取締役 名富 達也

事業内容：建設業向けデジタルトランスフォーメーション事業

URL：https://branu.jp（コーポレートサイト）