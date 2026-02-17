福島県広野町と株式会社フェイガー、脱炭素農業と「広野産米」ブランド化を目指す包括連携協定を締結

株式会社フェイガー

福島県広野町（町長：小松 和真）と、農業由来の温室効果ガス削減を手がける株式会社フェイガー（本社：東京都千代田区、代表取締役：石崎貴紘）は、2026年2月16日、農業分野における脱炭素の推進と農産物の品質・ブランド価値向上を目的とした包括的連携協定を締結しました。

本協定に基づき、両者はカーボンクレジットの創出・活用を軸に、広野町の地域農業の持続可能性向上と収益力強化に共同で取り組んでいきます。

協定締結後、協定書を手に記念撮影を行う、株式会社フェイガー代表取締役 石崎貴紘（左）と広野町 小松町長、関係者■ 協定締結の背景

近年、猛暑の常態化により水稲栽培では高温障害による品質低下が課題となっています。一方で、農業分野における脱炭素の取り組みは、環境貢献にとどまらず、新たな収益機会としても注目されています。

広野町は「2050年ゼロカーボンシティ」の実現を掲げ、地域農業の持続的発展に向けた先進的な取り組みを進めてきました。

フェイガーは、水稲の中干し期間延長などの手法を通じて全国36都道府県でJークレジット創出を支援しており、2024年には約13.6万t-CO2のクレジットを生成するなど、農業由来カーボンクレジット分野において国内有数の実績を有しています。

なお、本連携は、株式会社フェイガーが 復興庁 の「福島復興リビングラボ」に採択され、浜通り地域における農業を軸とした復興・地域課題解決の可能性を検討する中で、広野町とのマッチングが実現したことを契機としています。

国の復興施策と、自治体・民間事業者による現場実装をつなぐ取り組みとして、本協定はその具体化の一例となるものです。

広野町の田園風景■ 協定の主な内容

本協定では、以下の事項について連携します。

- 脱炭素型農業の普及啓発：カーボンクレジット制度に関する情報提供や、農家・自治体・企業向けセミナーの開催- カーボンクレジットの生成・販売支援：水稲中干し期間延長やバイオ炭等を活用したJークレジットの創出支援- 高温対策・農業DXの導入支援：水位・水温センサー等を活用した農業DXや、高温障害対策（耐候性ソリューション）の導入検討- 「広野産米」のブランド化・PR：食味向上に向けた取り組みと、コンクール出品等を通じたブランド力の強化■ カーボンクレジットを原資とした新たな農業モデル

本連携では、脱炭素の取り組みにより創出されたカーボンクレジットの収益を、高温対策や栽培環境改善への再投資に活用する「循環型モデル」の構築を目指します。

これにより、「環境負荷低減 × 農産物の品質向上 × 農家所得の向上」を同時に実現する持続可能な地域農業モデルの確立を図ります。

なお、本取り組みに参加する契約農家の一人である鈴木利令氏（広野町）は、中干し期間延長による脱炭素型栽培に取り組んでいます。当日の撮影用として、特別栽培米コシヒカリ（5kg）をご提供いただきました。

中干し期間延長による脱炭素型栽培の特別栽培米コシヒカリ

鈴木氏は今回の取り組みについて次のように述べています。

「申請は特に問題なく取り組めました。環境に役立つのであれば、今後も続けていきたいと思っています。今年の米は広野町で食味1位となり、全量1等米でした。中干し延長による収量や品質への影響も感じていません。」

■ 今後の展望

今後は、広野町内での実証・導入を段階的に進めるとともに、その成果を町内外へ発信することで、浜通り地域、さらには全国への横展開を目指します。

本協定を通じて、広野町の農業が「環境にやさしく、暑さに強く、高品質」という新たな価値を備えたモデルケースとなることを期待しています。



■ 関連リンク

福島復興リビングラボ採択に関するお知らせ

https://faeger.company/reconstruction_livinglab_2024/(https://faeger.company/reconstruction_livinglab_2024/)



■ 概要

株式会社フェイガー

所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル3階 0 Club

代表取締役：石崎 貴紘

事業内容：脱炭素型農業支援、カーボンクレジット創出・販売支援、耐候性ソリューションの研究開発

フェイガーHP：https://faeger.company/

福島県広野町

所在地：〒979-0402 福島県双葉郡広野町下北迫苗代替35

代表者：町長 小松 和真

広野町HP：https://www.town.hirono.fukushima.jp/index.html