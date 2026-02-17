カバヤ食品『タフグミ』ブランドパートナーに川尻蓮(JO1)さん起用

カバヤ食品株式会社

カバヤ食品株式会社は、“噛むほどウマい、この弾力。”をブランドコピーとして掲げる『タフグミ』ブランドの期間限定フレーバー『タフグミ グレフルフィーバー』の発売に合わせて、2月17日（火）から、グローバルボーイズグループ・川尻蓮(JO1)さんを『タフグミ』ブランドパートナーに起用しますので、お知らせします。

『タフグミ』は、“嚙みごこちの良い高弾力食感”と“サワーパウダーの刺激”が生み出す“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”という唯一無二の価値を持つグミブランドです。中でも主力製品『タフグミ』は、2年連続グミ市場販売金額No.1※1を獲得しており、多くのお客様から支持されています。

※1:インテージ SRI＋ グミ市場累計販売金額金額 単品ランキング （2023年4月-2025年3月）

川尻蓮さんは日頃からグミを好んで喫食しており、中でも『タフグミ』を最も好きなグミとして挙げるなど、ブランドの魅力をご自身の実体験を通じて語っていただける『タフグミ』と相思相愛の関係にある存在です。当社は、『タフグミ』の独自価値である圧倒的な“ウマさ”を、グミファンだけではなく、これまでグミをあまり喫食してこなかった方々にも広く伝えたいと考え、今回の起用に至りました。

ブランドパートナー起用に合わせて、『タフグミ』×川尻蓮さんのコラボ特設サイトを公開するほか、コラボ動画計3本をTikTokとXで順次公開します。コラボ動画は、『タフグミ』への愛を語るインタビューのほか、『タフグミ』『同 グレーピーパンチ』『同 グレフルフィーバー』をイメージした衣装でのコーディネート紹介など、普段は見られない『タフグミ』×川尻蓮さんの魅力にフォーカスした限定コンテンツをお楽しみいただけます。

さらに、本コラボレ―ションを記念し、2月17日（火）から3月2日（月）までの期間、抽選で500名様にオリジナルコラボステッカーが当たるキャンペーンを実施します。

＜コラボ特設サイト＞https://www.kabaya.co.jp/catalog/tough/kawashiri

＜スペシャル キャンペーンについて＞

◆実施期間 2月17日（火）10時00分～3月2日（月）23時59分

◆応募方法 (１)タフグミ【公式】Xアカウントをフォロー

(２)キャンペーン対象ポストをリポスト

◆タフグミ【公式】Xアカウント https://x.com/kabaya_tough

◆賞品と当選者数 抽選で500名様にオリジナルコラボステッカーをプレゼント

【川尻蓮さん プロフィール】

グローバルボーイズグループJO1のメンバー。

2020年3月のデビュー以降、着実に活躍の規模を拡げている。2026年4月には、東京ドーム、京セラドーム大阪でドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』の開催を控えている。

高いダンススキルと表現力を武器に、グループのパフォーマンスを支える存在として活躍。一見クールな雰囲気をまといながらも、よく笑う柔らかな一面とのギャップも魅力で、多くのファンを惹きつけている。JO1公式YouTube内コンテンツ[PLANJ]では作詞作曲を行ったソロナンバーを4曲発表するなど創作活動にも意欲的。