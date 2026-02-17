【好評につき再放送決定】パスワード認証は今や“セキュリティ課題”ではなく“事業成長の足かせ”それでも使い続けますか？～UX改善 × セキュリティ強化 × 成長を実現する「パスキー」導入の現実解～

Capy株式会社

Capy株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡田満雄）は、2026年2月25日（火）に開催されたオンラインセミナーを、好評につき再放送形式で配信することをお知らせいたします。

本セミナーでは、パスワード認証が抱える構造的課題を整理し、UX改善とセキュリティ強化、さらには事業成長を同時に実現するための「パスキー（Passkey／FIDO認証）」導入の現実的なアプローチについて解説いたします。

フィッシング詐欺やリスト型攻撃など、不正ログインを狙った攻撃は高度化・自動化が進んでいます。一方で、従来型のパスワード認証や多要素認証は、セキュリティ強化と引き換えにユーザー体験を損なうケースも少なくありません。

- パスワード忘れによるログイン離脱- 複雑化する認証フローによるコンバージョン低下- 不正対策強化によるUX悪化

こうした課題は単なる“セキュリティ問題”にとどまらず、企業の成長戦略にも影響を与えています。

世界的にFIDOアライアンス主導でパスキーの普及が進む中、日本国内でも導入検討が広がっています。本セミナーでは、理想論ではなく、実際の導入に向けた考え方や設計ポイントを再整理し、現場視点で解説いたします。

■ セミナーで扱う主なテーマ

- パスワード認証が抱える構造的課題- パスキー（FIDO認証）の基本と導入の考え方- UXを損なわない不正対策設計のアプローチ- CAPTCHAやリスクベース認証との組み合わせ方- 実務における検討ポイントと留意事項

※内容は初回開催時の講演を再配信するものです。

■ セミナー概要（再放送）

日時：2026年2月25日（火）

形式：オンライン（Web配信）

参加費：無料（事前登録制）

主催：Capy株式会社

詳細・申込：https://majisemi.com/e/c/capy-20260225/M2A

■ このような方におすすめ

- ログイン／会員登録における離脱率改善を検討している企業- セキュリティとUXの両立に課題を感じているプロダクト責任者- パスキー導入を検討している技術・事業担当者- 不正対策と事業成長の両立を目指す経営層

■ Capy株式会社について

会社名：Capy株式会社

代表者：代表取締役社長 岡田 満雄

本社所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目2-1 岸本ビルヂング6階

設立：2017年8月

事業内容：不正ログイン対策ツール「Capyキャプチャ」の開発・提供、生体認証ソリューションの開発・提供、セキュリティコンサルティング

公式サイト：https://corp.capy.me/ja

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCm_0cmxYAkxez5lCScqV7zg

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

Capy株式会社 広報担当

Email：info@capy.me