JTBグループの経費データ連携プラットフォーム「ビズバンスJTB経費データ連携」にて「マネーフォワードビジネスカード」とのデータ連携を開始

JTBグループで経費データ連携プラットフォーム「ビズバンスJTB経費データ連携」を提供する株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長執行役員：原田 雅裕/以下、JTB-CWT）は、株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取締役社長グループCEO辻 庸介/以下、マネーフォワード）と「マネーフォワード ビジネスカード」の決済データの連携を開始します。

「ビズバンスJTB経費データ連携」は、出張データ連携に加え、各カード会社が発行するコーポレートカード（パーチェシングカード、プリペイドカード、バーチャルカード含む）の利用明細データを一括集約し、多様な経費精算システムへ連携可能なプラットフォームです。

この度の連携により、「ビズバンスJTB経費データ連携」は、「マネーフォワード ビジネスカード」の利用明細データを自動で取り込むことが可能になります。これにより、これまで手動で行っていたデータ入力の手間を省き、精算処理を大幅に効率化します。さらに、データの改ざんや改変リスクを排除することで、経費処理の透明性と信頼性を高め、企業のコンプライアンス強化にも寄与します。本連携により、企業は特定の経費精算システムに縛られることなく、「マネーフォワード ビジネスカード」のメリットを最大限に享受できるようになります。「ビズバンスJTB経費データ連携」を介したオープンなデータ連携は、経費管理の柔軟性を飛躍的に向上させ、従業員が本来の業務に集中できる時間を創出することで、企業全体の生産性向上に大きく貢献します。

【サービスの特長】

- 株式会社マネーフォワード 執行役員 マネーフォワードケッサイ株式会社 取締役副社長

小山 幸宏様 コメント

『マネーフォワード ビジネスカード』は従業員経費の立て替えをなくし、煩雑な経費精算業務を効率化できるサービスとして、多くの方にご利用いただいています。この度、多様な経費精算システムと提携しているJTBビジネストラベルソリューションズ様の『ビズバンスJTB経費データ連携』と連携が可能になることで、これまで以上に多くの方に『マネーフォワード ビジネスカード』の利便性と、決済から経費精算までのスムーズな体験を届けられることを嬉しく思います。今後もバックオフィス・従業員の双方にとって、よりスムーズな経費精算業務を実現するために共創していきます。

- 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ デジタルイノベーション推進室室長

芳野 浩二 コメント

今回は2024年8月の『マネーフォワード クラウド経費』との出張データ連携に続く、マネーフォワード様との共創第2弾として『マネーフォワード ビジネスカード』とのデータ連携を実現することができました。この取組により『ビズバンスJTB経費データ連携』が提携する経費精算システムをご利用のお客様において『マネーフォワード ビジネスカード』の特長である、決済後の速報データ（オーソリデータ）を使った快適な精算フローを体験頂くことができます。今後もマネーフォワード様とは、理想とする経費精算業務の実現に向けて共に歩みを進めていきます。

★…「ビズバンスJTB経費データ連携」について…★

「ビズバンスJTB経費データ連携」は、JTB-CWTが提供するクラウド型の経費データ連携プラットフォームです。202６年２月現在で300社以上の導入実績があります。経費精算に必要な出張手配データやカード利用明細データなどを中継することができますので、導入により、出張および各種利用経費の可視化による不正防止やコストの削減など、経費処理全般の業務効率化に寄与します。国内で販売されている多くのワークフロー・経費精算システムとの連携実績があります。

https://bts.jtbbwt.com/solution/bizvance/dataconnect

★…「マネーフォワード ビジネスカード」について…★

「マネーフォワード ビジネスカード」はバックオフィスSaaS「マネーフォワード クラウド」と連携し、取引データをリアルタイム取得することで、スピーディな月次決算・経費処理を実現できるビジネスカードです。リアル・バーチャルを問わず何枚でも発行可能で、従業員に配布することにより経費精算を効率化できます。また、用途別に発行し「パーチェシングカード」としての利用も可能です。不正検知機能や利用上限を設定できる「カードコントロール」機能も提供しており、内部統制にも貢献します。

https://biz.moneyforward.com/biz-pay/

