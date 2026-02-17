株式会社アクティバリューズ

株式会社アクティバリューズ（本社：東京都渋谷区）が提供する多言語AIチャットボット「talkappi CHATBOT（トーカッピ チャットボット）」が、2026年1月29日、東横INN公式サイトに導入されました。これにより、宿泊者・利用検討者からのさまざまな「知りたい」に対し、各店舗に関する個別の質問にも24時間365日リアルタイムで応答できる体制を構築し、ゲストの利便性向上とホテル現場におけるお問い合わせ対応の効率化に貢献します。

■ 導入背景および talkappi CHATBOTが選ばれた理由

東横INN公式サイトにtalkappi CHATBOTを導入

観光需要の増加に伴い、ホテルへのお問い合わせ件数も年々増加していました。東横INNでは、国内外のゲストの「知りたい」に迅速に応えると同時に、店舗ごとの案内に正確に対応できる仕組みが求められていました。

複数の同類製品を検討する中で、talkappi CHATBOTが選ばれた最大の理由は、全店舗に関する情報を一元管理しつつ、各店舗固有の情報に基づいた回答ができる点です。これにより、全店舗で統一された運用を行いながら、設備・サービス・アクセスなど店舗ごとの個別質問にも対応可能となります。

さらに、高い自動応答率とネイティブ品質の多言語翻訳により、24時間365日、国内外のゲストからの問い合わせにリアルタイム対応できる点も評価されました。

また、チャットボットの応答データを活用したFAQページの自動生成により、情報更新の手間を削減しながら、サイト全体の利便性向上とSEO効果の両立を実現しています。

■ 東横INNについて

2026年1月に創業40周年を迎えた東横INNは、「全国ネットワークの基地ホテル」をコンセプトに、47都道府県すべてにホテルを展開し、日本一の客室数を有するビジネスホテルチェーンです。空港や新幹線駅近くを中心とした利便性の高い立地と、明日への活力をリチャージする快適な空間・サービスを通じて、すべてのお客さまの移動を応援し、最高の「行ってらっしゃい」を提供しています。

公式サイト：https://www.toyoko-inn.com/

■ talkappi CHATBOTについて

talkappi CHATBOTは、宿泊施設・観光施設向けに開発された多言語AIチャットボットです。施設公式サイト上で、宿泊前・滞在中・滞在後のあらゆるお問い合わせに24時間自動対応し、スタッフの業務負担軽減とゲスト満足度向上を両立します。SNS連携や、高精度な多言語翻訳、FAQページの自動生成など、観光・宿泊業界のDXを推進する機能を備え、日本国内約2,000施設で導入されています。

＜talkappi CHATBOTの主な特長＞

- 24時間365日の自動応答で、電話・メールでのお問い合わせを削減自動応答率96％超の業界最高水準で、旅マエの疑問をスムーズに解消即時回答に加え、曖昧な質問へのリコメンドや関連質問の提示も可能ChatGPTなど最新の生成AIと連携しつつ、誤情報を生成しない仕組みをシステムで制御- 内容ごとの導線設定と画像付き回答で、問題解決を加速導線ごとに初期画面・メニューの表示内容を出し分け可能施設案内や周辺案内を画像付きで表示し、直感的で分かりやすい案内を実現- 各種SNS連携で利用者数を自然に拡大公式サイトに加え、LINE、Meta（旧Facebook）、WeChatなどのSNS、自社アプリ、予約完了メール、館内POPのQRコードなどから利用可能フォロワー・友だち数の増加や、直販誘導、キャンペーン告知、案内配信にも効果的- 高品質翻訳による多言語対応デバイス言語を自動識別し、最適な言語で表示英語・中国語（簡体字／繁体字）・韓国語はネイティブ翻訳に対応- デザインや訴求内容の柔軟なカスタマイズチャットボットのアイコンや吹き出し文言を自由に設定OTA価格との比較表示による公式サイト最安値アピールキャンペーン告知や重要なお知らせの表示にも活用可能

▶︎詳細はこちら：https://talkappi.com/chatbot/

■ 今後の展望

アクティバリューズでは、FAQに基づく自動応答の仕組みにとどまらず、公式ホームページに掲載されている情報をはじめ、電話・メール対応履歴、社内のPDFファイルや業務マニュアルなど、施設内に点在する情報を社内ナレッジ「talkappi KNOWLEDGE」に集約していきます。

さらに、talkappi BOOKやORDERといった自社サービスはもちろん、PMSやサイトコントローラーなどの外部システムとの連携を強化し、これらの情報を横断的に活用できるホテル向けAIエージェントへと進化させていきます。

また、生成AIの時代に対応し、生成AIがホテルの情報に基づいて回答・提案できるよう、「AIO（AI Optimization）」への対応機能も順次リリース予定です。

talkappiの今後の進化に、ぜひご期待ください。

■出展情報

アクティバリューズは、本日（2月17日）より開催される「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ 2026）」に出展(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000114.000020288.html)いたします。

当社ブースでは、宿泊施設ごとの運営課題に応じた個別相談から、最新ソリューションのご提案、デモ環境での機能体験まで幅広くご提供します。すでに導入いただいている施設での具体的な活用事例や導入効果も、その場でご紹介いたします。

宿泊施設運営における課題解決や利益向上にご関心のある皆さまは、ぜひ当社ブース（W4-E31）へお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

- 開催日時2026年2月17日(火)～20日(金)10:00～17:00(最終日16:30まで)- 会場東京ビッグサイト 西４ホール- ブース番号W4 - E31（アクティバリューズ）- 来場事前登録ご来場には事前登録が必要で、下記よりご登録をお願いいたします。ご来場登録はこちらへ :https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000005■会社概要

会社名：株式会社アクティバリューズ

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目23－15 A-PLACE代々木9階

会社設立：2016年6月17日

代表取締役社長：陳 適

資本金：4億9,195万円（資本準備金を含む）

コーポレートサイト：https://activalues.com

株式会社アクティバリューズは、「テクノロジーで旅の感動と観光の未来を創る」というミッションのもと、「省人化DX」「予約・販売」「顧客データのマーケティング活用」を軸に、観光・宿泊施設向けに多様なソリューションを提供しています。今後も、機能の拡張とサポート領域の拡大に注力し、日本の伝統的なおもてなしの精神を大切にしながら、最新のITやAI技術を活用して観光・宿泊業界の課題解決とゲストエクスペリエンス向上に取り組んでまいります。

