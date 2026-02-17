特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス、さくら国際高等学校 いわきキャンパスと学校・福祉連携を締結

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

特定非営利活動法人 ソーシャルデザインワークス（本部所在地：福島県いわき市、代表：北山剛）は、当法人が運営する障害福祉事業所「SOCIALSQUARE（ソーシャルスクエア）」と福島県いわき市のさくら国際高等学校 いわきキャンパス（所在地：福島県いわき市 学園長：荒井祐二）と学校・福祉連携を実施することを発表します。

本取り組みは、学校と福祉が連携して体制構築することで、進学や進路選択に不安を抱える生徒およびそのご家族が、安心して将来を考えられる環境づくりを目的としたものです。

学校と福祉の連携を“見える形”にした地域協働の取り組み

連携に至った背景

今回の連携は、当法人がいわき市内にある定時制課程を有する高校への地域連携のご相談のための訪問を行った際、学校管理者の皆様に当法人の理念や日頃の支援姿勢に共感していただいたことをきっかけに始まりました。

生徒一人ひとりが抱える不安や生きづらさといった課題を障害福祉事業所ソーシャルスクエアが連携し、学校外にも安心して相談できる場所をつくることで解消していくことを目指して本連携に至りました。

不登校、進路への不安、心身の不調など、さまざまな背景を抱える生徒にとって、学校以外のより身近な相談できる存在としてソーシャルスクエアが関わっていくことで、登校継続や進路選択を考える上で大きな安心につなげてまいります。

生徒・保護者の安心感の向上や学校と福祉の継続的な連携強化による体制づくり、地域全体で当事者を支える体制づくりを目的として、地域連携の新たなモデルを活動の中から見出してまいります。

今後の連携における取り組みについて

SOCIALSQUARE内郷店内

当法人では、今回のさくら国際高等学校 いわきキャンパスとの連携を、当事者やご家族の不安を軽減し、安心して将来を考えられる環境づくりにつながる取り組みとして位置づけています。

生徒の相談の受け入れをはじめ、学校関係者の皆様との連携や相互の学びによる支援の形を今後深めてまいります。

不登校や進路不安、社会とのつながりづらさなど、当事者が抱える課題は一様ではなく、福祉サービス単体で完結する支援には限界があります。だからこそ、学校や医療、地域の関係機関と支援の手をつなぎ、支援の選択肢を広げていくことが重要だと考えています。

ソーシャルデザインワークスは、「『ごちゃまぜの世界観』を20年後のあたりまえに変える」というミッションのもと、全国で障害福祉事業所「SOCIALSQUARE」を展開してきました。今回のように、学校と福祉が連携している姿を可視化する取り組みは、生徒や保護者にとっての安心材料となるだけでなく、地域全体で当事者を支える文化づくりにもつながるものです。

今後も当法人では、地域の関係機関との連携を大切にしながら、一人ひとりが孤立せず、自分らしい選択ができる地域づくりに取り組んでまいります。

NPO法人ソーシャルデザインワークスについて

ソーシャルデザインワークスは、仲間同士が感謝しあい、お互いの幸せを追い求め、協力しあう風土と、多様な考え方や生き方・働き方を尊重し、応援しあう文化を大切にしています。

20年後の未来・社会を見据え、人・街・文化に対する社会貢献活動を全国各地で展開し、諦めずに行動し続けることが地域の人たちの勇気となり、多くの人の人生の豊かさにつながる社会の実現を目指しています。

全国で障害福祉事業所「SOCIALSQUARE（ソーシャルスクエア）」を展開し、就労移行支援、自立訓練（生活訓練）、就労定着支援サービスを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ】

特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

担当：渡辺

Email：pr@sdws.jp



【法人概要】

法人名： 特定非営利活動法人ソーシャルデザインワークス

設立： 2017年11月

所在地： 福島県いわき市 内郷内町水之出17

代表者： 北山剛

事業内容： 障害福祉事業（就労移行支援／自立訓練（生活訓練）／就労定着支援 等）

URL： https://sdws.jp/