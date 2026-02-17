宝塚市上下水道局に上下水道水処理施設向け「中央処理装置」を初納入

西菱電機株式会社

西菱電機株式会社（本社事務所：大阪市、代表取締役社長：西井 希伊、以下「当社」）は、このたび兵庫県宝塚市上下水道局より受注した「阪水系中央監視設備更新工事」について、全ての工事を完了し、新設備の稼働を開始しました。

宝塚市上下水道局 中央監視室

本工事は、宝塚市上下水道局が運営する、水処理施設・加圧施設・配水施設等の運転状況の監視から制御までを一元管理する中央監視設備1式と被監視局設備11箇所の更新等を行ったものです。中央監視設備の更新にあたっては、当社が開発した上下水道水処理施設向け「中央処理装置」（※1）を核とした「上下水道監視制御システム GOKU AQUA」（※2）を導入しました。なお、本件は当社として初めての「中央処理装置」納入事例となります。

今回の更新により、従来のシステムに比べ操作画面のデザインが一新されたことで、直感的な操作が可能となったほか、外出先等からでもタブレット端末で稼働状況等を遠隔で確認できるようになり、操作性と管理効率が向上しました。

さらに、各処理施設の映像や数値等のデータを中央監視設備に伝送する通信回線について、サービスの終了が予定されているアナログ回線から高速な光回線へ移行しました。これにより通信速度とセキュリティ面が向上し、より安定した水道施設の運用基盤が確立されました。

西菱電機は、今後も安全・安心・快適で持続可能な未来のために、付加価値の高い製品・サービスの開発・提供を通して限りある水資源の安定供給に引き続き取り組んでまいります。

（※1）（関連リリース）上下水道水処理施設の運転監視業務を効率化「中央処理装置」の提供を新たに開始

https://www.seiryodenki.co.jp/product/20231116/

（※2）「上下水道監視制御システムGOKU AQUA」に関するWebサイト

https://www.seiryodenki.co.jp/project/gokuaqua/

・「西菱電機」及び「GOKU AQUA」の名称、ロゴは、西菱電機株式会社の登録商標または商標です。

・「GOKU AQUA」は当社が提供する水管理ソリューションのブランド名です。

・このニュースリリースに記載の情報（製品・サービス内容、発売日、お問い合わせ先、URL等）は、

発表日現在の情報です。

予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

【お客様からのお問い合わせ先】

西菱電機株式会社 大阪支社 社会システム事業部

住所：大阪市北区堂島2-4-27 JRWD堂島タワー 15階 TEL：06-4797-7604

お問い合わせフォーム：https://www.seiryodenki.co.jp/contact-us/

【報道関係者その他お問い合わせ先】

西菱電機株式会社 本社事務所 広報グループ

住所：大阪市北区堂島2-4-27 JRWD堂島タワー 17階 TEL：06-6345-4160

E-mail：pr@seiryodenki.co.jp