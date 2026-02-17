BizClo、保険業界特化のカンファレンス「ITC Japan 2026」に出展
LINE 1to1 ビジネスチャット「BizClo（ビズクロ）」を開発・提供する株式会社Mico(本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修)は、2026年2月25日（水）、26日（木）に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催する保険業界向けグローバルカンファレンス「ITC Japan 2026」に出展いたします。
また、同イベント2月26日（木）15:35より明治安田生命保険相互会社様に登壇いただき『現地へのトスアップと成果率が向上。AI時代に明治安田が取り組む「顧客に選ばれ続ける」ためのデジタル×人のハイブリッド戦略』セミナーを開催いたします。
セミナー概要
【セミナータイトル】
『現地へのトスアップと成果率が向上。AI時代に明治安田が取り組む「顧客に選ばれ続ける」ためのデジタル×人のハイブリッド戦略』
【セミナー日時】
2月26日（木）15:35-15:55
【会場】
虎ノ門ヒルズフォーラム
【登壇概要】
明治安田生命保険相互会社様は、LINEを活用し、金融機関のガバナンスと業務フローに最適化した1対1の顧客対応を実現。「デジタル×人」のハイブリッド戦略で、トスアップ後の成果率70%を達成しました。この成功モデルを土台としたAI時代の展望を公開します。
【登壇者情報】
明治安田生命保険相互会社 ダイレクトマーケティング推進部 主席スタッフ 水船 純輔 様
岡山支社や九州での法人営業を経て、営業指導職および京都・大船にて二度の営業所長を歴任。現場組織のマネジメントと業績拡大に貢献。
2020年より川崎支社教育育成課長として人材育成に従事した後、2024年に現職へ着任。
現在はダイレクトマーケティング推進部主席として、長年の現場・マネジメント経験を活かし、非対面領域におけるマーケティング戦略の推進を担う。
株式会社Mico BizClo統括本部 セールスチーム Manager 増野 将
大学卒業後、総合プロモーション会社に入社。営業部署に配属され、大手ナショナルクライアントから、広告代理店など幅広く担当。メディアバイイング以外のマーケティング・プロモーション領域全般の営業から企画、制作、納品をワンストップで提供。Micoでは、金融領域のクライアント様を担当し、BizClo担当営業として、明治安田生命保険相互会社様の導入支援を担当。
【お申し込み】
入場には事前にチケット購入が必要となります。来場者事前登録サイトよりお申し込みください。
https://www.gevme.com/itc-japan-2026-14830755/?promo=SPONSOR-ADDON
ITC Japan/Agents 開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/40834/table/155_1_e282f529b2e31597cb59bc2a1ef93dbc.jpg?v=202602171051 ]
BizCloについて
BizCloは、MicoとLINEヤフー社が協業し提供する、LINE公式アカウントで顧客と繋がるビジネスチャットサービスです。営業・カスタマーサポートの1to1コミュニケーションを円滑化し、組織管理も可能。通数無制限で1to1チャットが無料、顧客対応を強力に支援します。
「BizClo」サービスサイト：https://mico-inc.com/bizclo/
お問い合わせ：https://camp.mico-inc.com/bc-contact.html
Micoについて
株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。
会社名：株式会社Mico
所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B
代表者：代表取締役社長 山田 修
設立：2017年10月30日
資本金：1億円 (累計調達額：63億円)
事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売
公式HP：https://mico-inc.com
Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/
Mico Message：https://mico-inc.com/message/
Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/
BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/
Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/
ミコミー：https://micomii.com