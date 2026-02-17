コリアーズ、「アジア太平洋地域キャップレートレポート 2025年第4四半期」日本語版を発刊

コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社

大手総合不動産コンサルティングサービスであるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社（代表：谷川 雅洋、本社：東京都千代田区、NASDAQおよびTSX：CIGI、以下コリアーズ・ジャパン）は、アジア太平洋地域における不動産市場の最新動向を分析した「アジア太平洋地域キャップレートレポート 2025年第4四半期」の日本語版を発表しました。本レポートでは、金利の安定化や投資家心理の改善が各国市場に与える影響について解説しています。

安定した均衡と改善モメンタム

コリアーズのバリュエーション＆アドバイザリー部門が発行する「アジア太平洋地域キャップレートレポート 2025年第4四半期」は、アジア太平洋地域の主要都市における不動産市場の動向を分析したものです。第4四半期は、一部の市場では引き続き課題が見られる一方で、過去最高の取引量を達成している市場もあります。全体として、同地域は安定感を保ちつつ、選別的な投資機会が存在しており、投資家の信頼感の維持につながっています。



セクター別の動向

- オフィスセクター: ソウルで過去最高の取引量を記録し、香港では中国本土企業によるプレミアムオフィス需要が拡大するなど、堅調な動きを見せており、賃料の落ち着きも投資家の信頼感につながっています。- リテールセクター: 堅調さを維持しており、ムンバイのモールでは高い稼働率と固定ベース賃料が確保され、オーストラリアでは他セクターを上回る資本流入の急増が見られます。- インダストリアルセクター: 力強い成長を示しており、オーストラリアの前例のない好調なパフォーマンスを筆頭に、香港での一棟取引（エンブロック取引）の増加、バンコクにおける物流・Eコマース関連アセットの強さが際立っています。出典：コリアーズ・インターナショナル・ジャパン

東京のオフィス市場では、主要ターミナル駅周辺で先行契約（プレコミット）が増え、高品質物件を中心に需要が着実に拡大している様子が示されています。

金利緩和、インフラ整備、投資家心理の改善が相まって、アジア太平洋地域全体が「次の成長フェーズに向けた準備段階」にあると示唆されます。本レポートは、投資家や不動産関係者の意思決定を支援する重要な資料として、今後の戦略構築に役立つ内容となっています。

「アジア太平洋地域キャップレートレポート 2025年第4四半期」日本語版は、以下のリンクよりダウンロードいただけます。

レポートダウンロードリンク :https://www.colliers.com/ja-jp/research/asia-pacific-cap-rates-report-q4-2025

