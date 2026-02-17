ChatGPT広告がEC/リテール企業に及ぼす影響と「対話型コマース」時代の集客戦略

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）は、映像メディア 「Commerce Hack」 にて、"ChatGPT広告解禁！EC/リテール企業に及ぼす影響と「対話型コマース」時代の集客戦略"をテーマとしたライブプログラムを2026年2月25日（水）15:00より配信いたします。

概要

2026年1月より、ChatGPT上での広告配信が一部地域でテスト的に開始されました。これは単なる新たな広告枠の追加ではなく、消費者行動が「検索する」から「相談し、答えを得る」へと変化する転換点といえます。ユーザーがキーワードではなく、目的や悩み、条件をAIに伝える時代において、広告や集客の再設計が求められています。

本セッションでは、ChatGPT広告の現状とその構造的な変化を整理するとともに、EC・リテール企業が取るべき中長期戦略を考察します。特に、相性の良い商材やターゲット層の仮説、AIに商品を正しく理解させるためのデータ整備の重要性、さらに「LLMO（自然推奨）」と広告を組み合わせた統合的アプローチについて、公開情報と最新知見をもとに議論します。

EC・リテール向けメディア「Commerce Hack」とは？

「Commerce Hack」は、commerce の常識を hack し、未来体験を創造することを目指す EC・リテール業界向けメディアです。メーカーや小売業、EC 支援企業のキーパーソンをお招きし、企業戦略や成功体験を“裏話”とともに共有します。開始から約1年でリアルタイム参加1,000名を超え、多くの視聴者から高い評価をいただいています。

