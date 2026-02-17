株式会社ティービーアイ、「リテールテックJAPAN 2026」に出展

東京貿易ホールディングス株式会社

東京貿易グループのグループ会社である株式会社ティービーアイ（東京都中央区、代表取締役社長：石村昇吉、以下 ティービーアイ）は、2026年3月3日（火）から6日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」に出展します。ティービーアイのブースでは、「先進技術で、社会と働き方の未来を、より良くする」をテーマに、ロボットや顔認証、防犯カメラ等、画像AI技術を中心とした各種ソリューションを紹介します。

ティービーアイのブースイメージ

人手不足が続く流通・小売業界では、安全で快適な店舗環境を維持するためのオペレーション負担が増しています。ティービーアイは、AI搭載セキュリティカメラや画像解析技術を活用し、異常検知や状況把握を効率化。店舗の「安全・安心」と現場負担の軽減を支援します。

展示ブースでは、人とロボットの融合によるサスティナブルなワークスタイルを実現するロボティクス・ソリューションや、AI搭載カメラによる店舗管理ソリューションなどをご体感いただけます。

■ 主な出展内容

※ティービーアイの製品ロゴです

１．警備・点検・巡回ロボット『ugo（ユーゴー）』

360°カメラによる広範囲監視と、AIによる自律走行機能を備えた警備・点検・巡回ロボットです。不審者や不審物の検知をはじめ、施設内を自動で巡回することで警備業務の省人省力化に貢献します。

また、エレベーター操作にも対応しており、フロアをまたいだ巡回業務も可能です。

２．IPインターホン 『COMELIT（コメリット）』

スマートフォンと連携したIPインターホンシステムです。来訪者からの呼び出しをスマートフォンや室内モニターへ通知し、外出先からの確認・応答・解錠を実現。店舗や施設の利便性とセキュリティ向上を両立します。

〈リテールテックJAPAN2026について〉

名 称： 第42回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」

会 期： 2026年3月3日(火) ～3月6日(金) 10:00～17:00 ※最終日は10:00～16:30

会 場： 東京ビッグサイト 東展示棟 （小間番号RT6211）

来場方法： 下記Webサイトにてお申し込みの上、ご来場ください。

リテールテックJAPAN 2026」Webサイト：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

https://prtimes.jp/a/?f=d98548-184-079dc52a4933d72242f251a92632307b.pdf■ (株)ティービーアイについて

ティービーアイでは、海外メーカーの高性能監視カメラを中心に取り扱い、自社ブランド製品のOEM供給体制も整備しています。スピーディーな導入支援とともに、保守サービスにいたるまで幅広いフェーズをトータルにワンストップで提供しています。今後も、安全・安心な社会の実現に貢献する革新的な課題解決策を提案し続けてまいります。

(株)ティービーアイ HP https://www.tbeye.com/

■ 東京貿易グループについて

持ち株会社である東京貿易ホールディングス株式会社（東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン27F、代表取締役社長 坪内秀介）と個性豊かな国内外の16事業会社、合計17会社で構成する独立系の企業グループであり1947年の創業から78周年を迎えました。

エネルギーインフラ、スマートマニュファクチャリング、イメージソリューション、マテリアルサプライの４つのセグメントに注力し、各社が専門性の高い事業を展開しつつも、総合力を生かして新しい価値を世の中に提供し続けるグループを目指しています。

東京貿易グループは今後も変革を恐れず、自由闊達な文化の下、イノベーションを起こし、ステークホルダーの皆様が安全・安心な生活、経済、社会活動をおくることができる、より良い社会の実現と持続に貢献します。

https://www.tokyo-boeki.co.jp/