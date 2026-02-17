株式会社クウゼン、2026年2月18日・19日開催の「Eight EXPO 2026」に出展

株式会社クウゼン

LINEマーケティングツール「クウゼン（KUZEN）」を提供する株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：太田匠吾、以下、当社）は、2026年2月18日（水）・19日（木）に東京ビッグサイトで開催される、国内最大級のビジネス展示会「Eight EXPO 2026」（主催：Eight（Sansan株式会社））に出展いたします。

本イベントは、AI・営業・マーケティング領域に特化した厳選200社のソリューションが一堂に会する展示会です。当社ブースでは、顧客獲得から育成、売上拡大までを一気通貫で支援する「クウゼン（KUZEN）」のデモンストレーションのほか、企業の課題に合わせた個別相談・成功事例のご紹介を実施いたします。

出展の背景と見どころ

昨今、テクノロジーの進化により利便性が向上した一方で、消費者の価値観は多様化しており、企業には顧客一人ひとりにパーソナライズされた体験（CX）の提供が不可欠となっています 。

現在、多くの企業がLINE公式アカウントを導入していますが、現場では「友だち登録が伸び悩んでいる」「配信のパーソナライズができていない」「実際の売上に直結していない」といった具体的な運用課題を抱えているケースも少なくありません 。

当日のブースでは、顧客一人ひとりの行動に合わせたリアルタイムな追客や、外部CRM・自社データベースとの高度な連携による「顧客体験のパーソナライズ」を実現する、クウゼン（KUZEN）の最新ソリューションをご紹介します。LINEを単なる連絡手段から、CRMデータに基づいた戦略的な「売上創出基盤」へと進化させ、LTVの最大化と運用工数の大幅削減を両立させる具体的な手法をご提示します。

当日は、実際の操作画面を用いたデモンストレーションや、具体的な数値成果を含む他社成功事例を個別にご案内いたします。

このような課題をお持ちの企業様におすすめ

以下のような課題をお持ちのマーケティング担当者の方は、ぜひクウゼンブースへお立ち寄りください。

- 顧客獲得コストを下げたい： LINEを活用して効率よく新規リードを獲得したい- LTV（顧客生涯価値）を向上させたい： 既存顧客との関係性を深め、リピート率を高めたい- LINE運用の工数を削減したい： 配信の自動化やCRM（顧客管理システム）との連携に興味がある- 成果が出るLINE運用を知りたい： 他社の成功パターンや具体的なノウハウを収集したい など「Eight EXPO 2026」開催概要

イベント名： Eight EXPO 2026

日時： 2026年2月18日（水）・19日（木） 10:00~18:00

会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール

主催： Eight（Sansan株式会社）

参加方法： 事前申込制（参加費：無料）

公式サイト： https://eight-event.8card.net/eightexpo/

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず650社以上の企業様に導入されております。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社クウゼン

PR担当 行田

連絡先： pr@kuzen.io