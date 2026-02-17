ジールス、無農薬野菜・無添加食品を中心とした通販サイト「ちきゅうのうたげ」にOmakase AIの電話AI機能を日本初導入（※）

株式会社ZEALS

接客AIエージェントを提供する株式会社ZEALS（所在地：東京都目黒区、代表取締役：清水正大、以下「ジールス」）は、株式会社ちきゅうのうたげ（本社：東京都荒川区、代表取締役：佐東 祐丞）が運営する、無農薬野菜・無添加食品を中心とした通販サイト「ちきゅうのうたげ」のお客様対応領域において、音声AIエージェント「Omakase AI」の電話AI機能を日本で初めて導入（※1）したことをお知らせいたします。

本導入により、商品や配送、ご注文に関する電話でのお問い合わせに対し、Omakase AIが一次対応を担う体制を構築します。これまで人手に依存していた電話対応の負担を軽減しながら、時間帯や体制に左右されない安定した応対品質を実現。必要に応じてスタッフへ引き継ぐ設計とすることで、温かみのある“おもてなし”と顧客利便性の両立を目指します。

体験動画：https://www.youtube.com/watch?v=s5heJB9rDTY

■ “人と人のつながり”を守るために、AIを「置き換え」ではなく「拡張」として使う

「ちきゅうのうたげ」は、無農薬野菜・無添加食品を中心に取り扱う通販サイトです。さらに売り上げの一部を「子ども食堂」へ寄付しており、日々の買い物がそのまま社会貢献につながる仕組みを提供しています。

同社が大切にしているのは、商品の品質だけでなく、購入前の検討から購入後の継続・配送に至るまで、お客様の迷いや不安に寄り添い、安心して利用できるよう支える“人と人のつながり”です。そのため、今回の取り組みは「人の代替としてAIを入れる」発想ではありません。



むしろ、問い合わせが集中しやすい時間帯や、営業時間外の“困った瞬間”にこそ、人と同等に自然で、かつ人では難しいこと――例えば24時間365日の即時応答――まで担える体制を用意することで、顧客メリットをより大きくできる。その考え方に基づき導入を決定しました。

■ 電話問い合わせの“最初の一歩”を支え、必要なところで人へつなぐ

取り扱い商品の特性上、「納得して選びたい」「不安なく続けたい」という声が多く、丁寧な案内が求められる場面が少なくありません。



具体的には、以下のような問い合わせが日常的に発生しています。

- 商品の内容・特徴（原材料／保存方法など）- 注文内容の確認・変更、キャンセルなどの手続き- 配送に関する確認や変更

一方で、スタッフによる電話対応は、問い合わせ集中時の待機時間や、担当者による対応品質のばらつき、育成・対応の工数増大といった課題が生じやすく、ブランドが大切にする“丁寧さ”を安定して届け続けることが難しい局面もありました。

そこでOmakase AIの電話AI機能を導入し、定型性・反復性の高い一次対応をAIが担い、個別性の高い相談は人が受け持つ体制へ。顧客にとっての“つながり”を守りながら、待ち時間や不安を減らすことを目指し狙います。

■ Omakase AIが実現する、“人らしい”会話体験

Omakase AIの電話AI機能は、日本語特有の言い回しや抑揚にも配慮した音声対話エンジンを搭載し、反復性・定型性の高い問い合わせに対して、AIがスムーズに一次対応します。

- 商品の基本情報（原材料・特徴など）- 利用方法に関する一般的な質問- 注文・配送に関する確認、変更などの各種手続き

また、顧客が「AIと話している」と感じにくい自然な会話、応対速度により、安心感と信頼感を両立。さらに、個別性の高い相談や判断が必要なケースでは、適切なタイミングでスタッフへ引き継ぐ設計とすることで、ブランドとしての“顔”と対応品質を守ります。

■ 今後の展望

今後は、Omakase AIに蓄積される問い合わせ内容を分析し、FAQの最適化やWeb導線の改善へと活用を進めてまいります。お客様が迷いなく購入・継続できる状態を整えることで、「食の安心」と「社会貢献」が無理なく続く体験の実現を目指します。

ジールスは、接客AIエージェントの進化を通じて、ブランドと顧客の関係性をより深く、豊かなものにする支援を今後も続けてまいります。

※注釈

※ 電話AI機能の商用導入として日本初。株式会社ZEALS調べ（2026年2月時点）

■ ちきゅうのうたげの会社概要

社名：株式会社ちきゅうのうたげ

代表取締役：佐東 祐丞

創業：2023年9月

本社所在地：〒116-0013 東京都荒川区西日暮里6-65-1 日本運輸倉庫A棟1階

URL：https://utage3150.com/

■ ジールスの事業概要

会社名：株式会社ZEALS（ジールス）

設 立：2014年4月1日

資本金：1億円

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー6F

代 表：代表取締役 清水正大

事 業：Omakase AI、Omakase OS、ZEALS AI Agent 等の開発・提供

HP：https://zeals.ai/jp/

Omakase AI：https://www.omakase.ai/jp

Omakase Robotics：https://www.omakase.ai/robotics