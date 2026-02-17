今日、どれにする？夏の文具コーデ！「文具女子博トーキョー」今年も開催決定！！

日販セグモ株式会社

日販セグモ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安井邦好）は、2026年6月11日（木）～14日（日）の4日間、有明GYM-EX（東京都江東区）にて、“見て・触れて・買える”日本最大級の文具の祭典「文具女子博トーキョー2026」を開催いたします。

昨年の6月に初めて開催した「文具女子博トーキョー」では、久しぶりの東京での大型開催、そして夏ならではの「お祭り」企画も盛り上がり、夏の文具女子博という新しいカタチをご提案することができました。そして、「今年も夏の文具女子博に参加したい！」というお客様からのご期待、ご要望にお応えすべく、今年の夏も「文具女子博トーキョー」を開催いたします！

「文具女子博トーキョー2026」は夏の開放感を存分に感じられるよう、会場全体をバケーションムードに演出いたします。日常を少し離れて、文具とともに過ごす“ちょっと特別な夏の時間”をお楽しみください。

「文具女子博トーキョー2026」の詳細は決まり次第、文具女子博公式サイト及び文具女子博SNSにて発信いたします。続報をどうぞお楽しみに！

■「文具女子博トーキョー2026」開催のポイント

「文具女子博トーキョー2026」は、文具と過ごす夏のバケーションをイメージして開催します。12月の文具女子博とは異なり、夏っぽさがあふれる空間の中で、日々の暮らしに文具を取り入れる楽しさや、思いがけない文具との出会いを体験してみてください。

「文具女子博トーキョー2026」では、開催テーマ「今日、どれにする？文具コーデ」の夏バージョンのメインビジュアルを使用した、文具女子博オリジナルグッズを販売します！12月の「文具女子博2025」にご来場いただいた方もまた来てくださいね。

昨年とはひと味違った雰囲気で楽しむ「文具女子博トーキョー2026」にご期待ください！

※写真は昨年の「文具女子博トーキョー」開催時のものです。

※昨年の「文具女子博トーキョー」のダイジェスト映像はこちら(https://youtu.be/BiyZLMqdilA)

■「文具女子博トーキョー2026」開催概要

【開 催 日】 2026年6月11日（木）～14日（日） ※時間は未定

【会 場】 有明GYM-EX

（住所：東京都江東区有明１丁目10－1）

【入 場 料】 未定

【アクセス】 ゆりかもめ「有明テニスの森」駅から徒歩5分

【主 催】 文具女子博実行委員会

詳細は決まり次第、文具女子博公式サイト及び公式SNSで発表いたします。

■「文具女子博」とは

文具にこだわる文具ファンに向けた、文具の即売イベント。累計の来場者数は75万人を突破し、まさに日本最大級の文具の祭典です。昨年末の「文具女子博2025」は、開催5日間で約58,000人がご来場。日本全国のみならず海外からも、文具が大好きなお客様が押し寄せます。

老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメーカー、またオリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会します。お客様は直接文具を見て、触れて、その場でお気に入りのアイテムをご購入いただけます。

【公式サイト】 https://bungujoshi.com/

【公式SNS】 https://x.com/bungujoshi （X）

https://www.instagram.com/bungujoshi/ （Instagram）

※ 株式会社エムディーエス（代表取締役社長：豊田 栄一）が共催として参画します。

＜協賛・出店のお問い合わせ等・法人の皆様はこちら＞

https://bungujoshi.com/business/

＜本件に関するメディアからのお問い合わせ先＞

文具女子博実行委員会事務局

TEL：03-4335-0874（平日10:00～12:00、14:00～17:00）

E-mail：bungujoshi@nippan.co.jp