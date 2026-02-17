カミナシ、「リテールテック JAPAN」に出展

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2026年3月3日（火）～3月6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「リテールテック JAPAN」に出展します。

背景

「リテールテック JAPAN」は、流通DX、物流効率化、データ利活用など、業界の変革を加速させる最先端ソリューションが集結する国内最大級の総合展です。

会場には、深刻な人手不足や改正物流法への対応、消費行動の変化といった課題に向き合うサービス・製品が一堂に会します。現場の改善から経営レベルの変革まで、次の一手を検討するためのヒントが凝縮された場です。経営層や現場の責任者などが多数来場し、新たなパートナーや革新的サービスと出会うことができます。

カミナシは、本展示会において現場DXプラットフォーム『カミナシ』を出展します。『カミナシ』シリーズ製品は、紙による管理や属人的な作業をデジタル化し、現場における「ムダ」と「手間」を削減することで、業務効率化と品質向上を支援するソリューションです。ブースでは実際のデモンストレーションを通じて直感的な操作性を体験いただけるほか、導入事例や効果についてもご紹介します。

展示会概要

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

- イベント名：リテールテック JAPAN- 開催日時 ：2026年 3月3日（火）～3月6日（金）10:00-17:00 ※最終日は16:30まで- 会場 ：東京ビッグサイト- 主催 ：日本経済新聞社- 公式サイト：https://messe.nikkei.co.jp/rt/- カミナシブース番号：RT7011

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場管理の要である「作業・人・設備」を軸に、多角的なソリューションを展開するクラウドサービス群です。帳票帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』をはじめ、設備保全、従業員教育、コミュニケーションツールなどの製品を幅広くラインナップ。アナログで分断されていた現場情報をクラウド上で統合・活用することで、生産性を飛躍的に高め、現場で働くノンデスクワーカーの誰もが活躍できるスマートな業務環境を構築します。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp