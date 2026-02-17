Asset Management Women’s Forum「東京都女性活躍推進大賞」で特別賞を受賞

野村アセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:小池広靖）が参画する、資産運用業界における女性活躍推進に向けて業界を横断した取組みを行うネットワーク「Asset Management Women's Forum（以下「AMWF」）」は、「令和7年度 東京都女性活躍推進大賞」において「特別賞」を受賞し、1月28日に東京都庁で行なわれた贈呈式に参加しました。東京都女性活躍推進大賞は、東京都が女性の活躍推進について、優れた取組みを行っている企業や団体・個人を表彰するもので、「特別賞」は他の団体等への好事例となって今後一層の成果が期待される取組みを行う団体又は個人に贈呈されます。



受賞理由として、AMWFが女性管理職の母数が少なくロールモデルが限定的という業界共通の課題の下、4社で発足し、現在は24社に活動を拡大している点が挙げられました。また、活動の負荷が一社に偏ることのないようチェアとバイスチェアは1年間の輪番制とするなど工夫を図りながら、社を超えた交流やネットワークの醸成、ベストプラクティスの共有など、業界全体で女性活躍推進に取り組み、資産運用業界の認知度向上のため、業界の魅力を若年層に向け幅広く発信している点も評価されました。

（左から、小池百合子東京都知事、野村アセットマネジメント株式会社 執行役員村山治子）

贈呈式では、小池都知事から「人口の半分を占める女性、その女性こそが社会を変える原動力になっていきます。女性が輝くことは、すなわち男性が輝くことにつながってまいります。さらに、その男性の力も大きく引き出されて、そのことが社会全体を前進させると、このように確信しております。」とのコメントがありました。

AMWF2025年度のチェア、バイスチェアからのコメント

「AMWFを通じ24社で共創した歩みが、業界の価値向上に資すると評価いただき大変光栄に存じます。女性活躍が性別を問わずあらゆる才能へのリスペクトにつながり、業界の発展に寄与するよう、一社では成し得ない変革を、これからも皆様と共に一歩ずつ進めてまいります。」

2025年度AMWFチェア

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 常務執行役員 成清智也

「このたびAMWFが東京都女性活躍推進大賞（特別賞）を受賞できましたのは、参画24社の皆さまのご尽力と関係者の皆さまのご支援のおかげです。心より御礼申し上げます。受賞を励みに、資産運用業界全体で多様性と女性活躍の推進に一層取り組んでまいります。」

2025年度AMWFバイスチェア・広報担当

野村アセットマネジメント株式会社 執行役員 村山治子

AMWFでは今後も、資産運用業界における女性活躍の推進に向けて取り組んでいきます。

Asset Management Women’s Forum（AMWF）とは：

資産運用業界における女性活躍推進に向け、業界を横断した取組みを行うネットワークです。AMWFでは、資産運用業における財産は人材であり、それこそが競争力とイノベーションの源泉であると考えています。人材の多様性を尊重して新しい価値観を創出していく中で、特に女性社員の活躍は業界全体の持続的成長に欠かせないという理念のもと、2022年5月に発足しました。

AMWFの目標：

♦ 資産運用業界の役職員が参加及び交流できる機会を提供し、業界全体で女性が活躍できる環境やネットワークを醸成する

♦ 資産運用業界各社間におけるベストプラクティスの共有を通じて、業界全体の女性活躍推進を後押しする

♦ 資産運用業界外へのメッセージの発信を通じて、資産運用業界における女性活躍の認知度の向上を図る

Asset Management Women’s Forum（AMWF）参画企業24社

＜ボードメンバー企業＞

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

大和アセットマネジメント株式会社

東京海上アセットマネジメント株式会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社

フィデリティ投信株式会社

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

＜メンバー企業＞

あおぞら投信株式会社

アセットマネジメントOne株式会社

アムンディ・ジャパン株式会社

アライアンス・バーンスタイン株式会社

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

ニューバーガー・バーマン株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

明治安田アセットマネジメント株式会社

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

りそなアセットマネジメント株式会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

EY新日本有限責任監査法人

（五十音順）

＜AMWF全般に関するお問合せ先＞

2025年度 AMWFチェア：アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 AMWF事務局

amwf.amova@amova-am.com

2025年度 AMWFバイスチェア・広報担当：野村アセットマネジメント株式会社 AMWF事務局

amwf@nomura-am.co.jp

AMWFウェブサイト：https://www.toushin.or.jp/start/16/1/（投資信託協会ウェブサイトへ遷移します）

以上

当社について

商号：野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェブサイト：https://www.nomura-am.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/nomura_am_jp