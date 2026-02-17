【株式会社やまと】初のファンサイト「やまともベース」オープン

株式会社やまと

きもの専門店の株式会社やまと（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：矢嶋孝行）は、ファンの皆さまと共にやまとを楽しみ、きもののある未来をつくっていくためのファンサイト 「やまともベース」 を、2026年2月17日（火）にオープンいたします。

本サイトは、やまと初となる公式ファンサイトとして、ファン・さんち・やまと、そしてファン同士がつながる「共創」の活動・発信基地です。

ファンサイト「やまともベース」 :https://www.kimono-yamato.co.jp/fansite/

やまとのファンとの取り組み ― やまとのファンベース ―

やまとでは、ファンの方々を、共に「やまと」を楽しみながら、これからの企業としてのあり方を考え、共にやまとを創っていってくださる「共創のパートナー」と捉えています。

私たちは、ファンの方々が感じてくださっている「やまとの好きなところ」を大切な価値だと考え、

その価値をアップデートし続けることで、ファンの皆さまに喜んでいただき、さらに新しい出会いへとつながっていく--。

こうした「ファンベース」という考え方のもと、ファンの皆さまと共にやまとを楽しみながら、よりきものを楽しめる、エキサイティングな世の中をつくっていきたいと考えています。

やまと初のファンサイト 「やまともベース」について

やまとでは、ファンの声を聴き、その想いを取り組みに活かすための場として、2024年より東京・熊本・大阪・金沢・仙台の全国5箇所にてファンミーティングを開催してきました。

その中で多くのファンの方から寄せられたのが、「もっと、やまとやファン同士でつながれる場所がほしい」というお声です。

その想いを受け、このたび株式会社やまと初となるファンサイト「やまともベース」 をオープンする運びとなりました。

本サイトは、「共創」の理念のもと、

・お客様とさんち

・お客様とやまと

・お客様とお客様

がつながり、やまとやきものを、もっと楽しんでいただくための活動・発信基地として展開していきます。

「やまともベース」とは

「やまとと共に」

「やまと好きの仲間が集まる発信基地」です。

やまとの基本理念「共創 ― お客様・さんち・社会と共に ―」

「やまともベース」では、やまとの基本理念である「共創 ― お客様・さんち・社会と共に ―」を軸に、ファンの視点から捉えた「やまとの良いところ」を活かしたコンテンツを発信していきます。

ファンから寄せられたさまざまな声の紹介や、やまととファンの間で生まれたエピソード、ファンの声が実際の取り組みとして形になっている事例など、ファン視点ならではのコンテンツを展開。

さらに、

・“さんち”とファンをつなぐコンテンツ

・さんちをより深く知るための発信

・ファンからさんちへの声の紹介

・ファンが愛してくださるやまとスタッフの紹介

など、これまでにない角度から、より多くの方にやまとやきものの楽しさをお届けしていきます。

きもので、エキサイティングな世の中をつくる。

「やまともベース」を介した活動が、明日のやまとをつくり、「きものでエキサイティングな世の中をつくる。」ことにつながっていくことを目指しています。

We are KIMONO DREAM MAKERS.

私たちは、きもので心躍る夢を実現していく仲間と共に、

きものを通して、ワクワクやときめきがあふれる活動を行っていきます。

これまでのファンとの取り組み

◆ ファンミーティング

◆ さんち見学ツアー

◆ 日本の伝統文化に触れるイベント

◆ きものをより楽しめる企画

ファンサイト概要

サイト名：やまともベース

オープン日：2026年2月17日（火）

URL：https://www.kimono-yamato.co.jp/fansite/

株式会社やまと

株式会社やまとは、大正6年（1917年）創業のきもの専門店です。

「共創 －お客様、さんち、社会と共に－」という理念のもと、「きものでエキサイティングな世の中をつくる」というビジョンを掲げ、「きものやまと」「KIMONO ARCH」「Y. & SONS」「THE YARD」の4ブランドを全国に展開しています。

創業より築きあげてきた、日本各地の伝統的なさんち（産地）との繋がりを大切にし、後継者育成の仕組みづくりから、丁寧なものづくり、適正価格での販売まで一貫して取り組んできました。

これからもやまとは、きものには無限の可能性があることを信じ、人々の前向きな気持ちを大きくするチャレンジをし続けてまいります。

■コーポレートサイト：https://www.kimono-yamato.co.jp/

■Instagram：@yamato_kimonodreammakers(https://www.instagram.com/yamato_kimonodreammakers/)