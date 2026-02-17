いなば食品　東海から世界へ。「独創と挑戦」の220年を描く全30段（見開き）広告を、中日新聞に掲載

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、2026年2月17日（火）付の中日新聞朝刊にて、創業220周年記念の全面広告（全30段）を掲載いたしました。

■見どころ

東海・静岡の地で育まれた「モノづくり」の精神が、220年の時を経て世界中の食卓へ広がっている「飛躍」を表現いたしました。

いなば食品グループは、次の100年も「独創と挑戦」の経営理念に根差して「おいしさ」と「安全・安心」を追求し、東海地方から世界へのさらなる飛躍を目指してまいります。

■広告掲載概要- 掲載紙：中日新聞（朝刊）- 掲載日：2026年2月17日（火）- 規格：全30段（見開き全面カラー）

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)