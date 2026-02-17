【板橋のいっぴん】新たないっぴんが一堂に！「板橋のいっぴん2025ご褒美マルシェ」開催

東京都板橋区

板橋区を代表する食のブランド「板橋のいっぴん」。昨年リニューアルした50の品々から、2日間を通して、総勢33店舗が一堂に会し、認定商品やそのほか店舗のイチオシ商品を販売します。

和洋様々なスイーツや満足度満点のお惣菜、食事やティータイムにぴったりの飲料などなど、皆さんの“推し”が見つかる2日間となっています。ぜひお越しください。

そのほか、会場では、板橋のいっぴん公式インスタグラム（＠itabashi_ippin(https://www.instagram.com/itabashi_ippin/)）との連動企画として、

「板橋のいっぴん2025」の認定品が当たる「ワクワク♪カプセルトイ抽選会」＆「板橋のいっぴん」のロゴマークを使った「世界にひとつだけ！オリジナルエコバッグ作り」や、会場を彩る「音楽隊の演奏」（※28日限定）も開催します。食べ物だけでなく、体験や音楽も楽しめる充実した時間を楽しめます。

日時・会場

ご褒美マルシェ詳細（公式サイト） :https://itabashi-ippin.com/%e3%80%90%e6%9d%bf%e6%a9%8b%e3%81%ae%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%b4%e3%82%932025-%e3%81%94%e8%a4%92%e7%be%8e%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%80%91%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97%e3%81%be/

日時 令和8年2月27日（金）・28日（土） 両日とも 11：00～15：00

会場 板橋区立グリーンホール1階・2階（板橋区栄町36-1）

板橋のいっぴん公式インスタグラム :https://www.instagram.com/itabashi_ippin/

板橋のいっぴん

板橋区を代表する食のブランドであり、区内商業の活性化を目的として区が認定した商品の総称です。区民投票や審査会を経て、手土産や贈り物としておすすめする商品を認定しています。平成20年度以前に認定した商品を「元祖！板橋のいっぴん」、令和4年度に認定した商品を「板橋のいっぴん2022」、令和7年度に認定した商品を「板橋のいっぴん2025」としています。

担当部署

「元祖！板橋のいっぴん」一覧 :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/sangyo/ippin/1005396.html「板橋のいっぴん2022」一覧 :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/sangyo/ippin/1050328.html

東京都板橋区産業振興課 商業振興係 TEL：03-3579-2171