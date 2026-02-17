【GUCCI】デミ・ムーアをはじめとするセレブリティが、グッチを着用

株式会社ケリングジャパン

デミ・ムーアは、2026年2月12日、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるAutry Museum of the American Westで開催された、テレビドラマ「Landman」シーズン2のSAGイベントにて、2026年プレフォール コレクションのLook 27を着用しました。フラワーパターン プリント シルクシャツ、フローラ プリント シルクプリーツスカートに、ブラック ブーツを合わせています。

Image courtesy of Getty Images

ハル・ベリー

ハル・ベリーは2026年2月10日、カリフォルニア州ロサンゼルスのThe United Theater on Broadwayで開催された、Amazon MGM スタジオ製作映画『Crime 101』のワールドプレミアに、グッチを着用して登場しました。ブラックウール シングルブレストジャケットに、フリルネック ブラックシルク サテンシャツとブラック パンツを合わせ、足元にはブラックレザー シューズをコーディネートしました。

Image courtesy of Getty images

シェイ・ギルジャス＝アレクサンダー

バスケットボール プレイヤーのシェイ・ギルジャス＝アレクサンダーは、2026年2月13日、カリフォルニア州ロサンゼルスのAP House Los Angelesにて、「La Famiglia」コレクションのLook 7を着用しました。ナッパレザージャケットに、リボンタイ付きカシミアニットとシルクシャツをレイヤードし、ホースビット ディテールをあしらったデニムパンツを合わせたスタイリングです。

Image courtesy of Getty Images

