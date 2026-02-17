開幕35周年を迎えるブルーマングループ　2026年夏・新宿公演決定― アジア戦略拠点「BMG ASIA」設立、新体制始動 ―

株式会社TSTエンタテイメント

株式会社TSTエンタテイメント（東京都新宿区、代表取締役社長：都甲 義教）が運営する劇場「THEATER MILANO-Za（東急歌舞伎町タワー 6階）」では、2026年8月、ニューヨーク・オフブロードウェイでの開幕以来、世界各地でロングラン公演を成功させ、エンターテインメントの常識を超えた体験を生み出してきたブルーマングループの公演を実施することとなりました。

2026年、ブルーマングループは誕生から35周年という節目の年を迎えます。2024年以降の日本では、毎年8月に新宿での定期開催を重ね、今年で3年目を迎えます。この公演は単なる来日公演ではなく「世界最高レベルのライブエンターテインメントを新宿で体験できる」特別な夏の風景として定着してきました。真夏の新宿でしか味わえない五感を揺さぶる体験が、2026年夏も幕を開けます。

あわせて、ブルーマングループを傘下に持つシルク・ドゥ・ソレイユは、アジア展開を本格化させるにあたり、日本をアジア戦略の中核拠点と位置づけ、新体制「BMG ASIA」を設立しました。本体制のもと、長年にわたり日本公演を主催してきたトリックスターエンターテインメント株式会社（所在地：東京都港区）とパートナーシップ契約を締結し、アジアエリアにおける公演制作・運営を同社に委託することを決定しました。

この決定を受け、当社といたしましても、このブルーマングループのアジア展開を推進するにあたり、「BMG ASIA」に参画し、トリックスターエンターテインメント株式会社と連携し、強力なパートナーシップ体制のもとでアジアエリアにおけるブルーマングループの展開に協力してまいります。

35周年を迎える節目の年に始動する新宿公演とアジア展開。THEATER MILANO-Zaとブルーマングループの新たな挑戦にご期待ください。

■ブルーマングループとは

ロック、アート、コメディが融合した、他に類を見ないアート・パフォーマンス・エンターテインメント。1991年、ニューヨークの路上パフォーマンスから誕生し、ボストン、シカゴ、ラスベガス、ベルリンなど世界各地でロングラン公演を成功させ、これまでに5,000万人以上の観客を驚かせてきました。2026年5月には、アメリカ・フロリダ州オーランドの ICON Park（アイコン・パーク）に、ブルーマングループの新たな常設劇場がオープンします。

■ブルーマングループ2026新宿公演概要

日 程：2026年8月2日（日）～8月30日（日）

会 場：THEATER MILANO-Za（新宿区歌舞伎町一丁目29番1号 東急歌舞伎町タワー6階）

チケット情報：3月7日（土）11:00～ ファンクラブ最速先行開始（予定）

ファンクラブ先行では、VIP席・スーパーポンチョ席の中から体験価値が最も高い席位置のみを厳選し、各公演60席限定で販売します。

公式サイト：https://www.blueman.jp/ (https://www.blueman.jp/)

