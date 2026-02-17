Ｍ＆Ａアドバイザリー支援等、ＳＭＢＣ日興証券との連携を拡大

株式会社タナベコンサルティンググループ

株式会社タナベコンサルティンググループ（本社：大阪市淀川区・東京都千代田区、代表取締役社長：若松 孝彦、東証プライム上場、銘柄コード：9644）の連結子会社である株式会社タナベコンサルティングは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長ＣＥＯ(代表取締役): 吉岡 秀二）とＭ＆Ａアドバイザリー支援をはじめ連携を強化し、また他のタナベコンサルティンググループ各社とも連携して全国の中堅・中規模企業のさらなる成長を総合的に支援いたします。

１．М＆Ａアドバイザリー支援等の連携拡大の概要

タナベコンサルティングは、これまでもＳＭＢＣ日興証券の顧客企業に対してビジョンや事業戦略の策定・推進、人事制度の構築、人材育成等の経営コンサルティングを提供し、着実な成果を上げております。このたびの連携拡大では、さらにМ＆Ａアドバイザリー支援を含む下記の幅広いコンサルティングを提供できる体制を構築し、多岐にわたる経営課題へのさらなる支援が可能となります。

特に、連携するＭ＆Ａアドバイザリー支援で当社グループの顧客企業および顧客基盤である全国の数多くの中堅 企業・中規模企業と、ＳＭＢＣ日興証券の顧客の中で承継に悩まれている企業や成長戦略に悩まれている企業をつなぐことにより、共に全国の上場企業を含む中堅企業・中規模企業の 成長加速と後継者不足・廃業という社会課題の解決の実現が可能となります。

併せて、タナベコンサルティングとＳＭＢＣ日興証券で定期的な意見交換会やセミナー等を開催し、両社の知見を共有することにより、経営コンサルティング品質のさらなる向上も図ってまいります。

・Ｍ＆Ａアドバイザリー支援

・海外Ｍ＆Ａアドバイザリー支援

・事業承継（経営承継）支援

・ＤＸ支援（デジタルマーケティング、バックオフィスＤＸ等）

・ＤＥ＆Ｉ実装・推進支援

・コーポレートウェルビーイング導入・実装支援

・国内外におけるブランディング・ＰＲ支援

２．連携強化の背景

日本経済と地域経済の牽引役である上場企業を含む中堅企業・中規模企業の持続的成長を実現するために、タナベコンサルティングでは経営の上流（戦略策定）から下流（現場における実装・実行）までを一気通貫で総合的に支援しております。一方、ＳＭＢＣ日興証券でも顧客一人ひとりの思いに寄り添い、資産運用の提案にとどまらず幅広いソリューションを提供することにより経営課題の解決に取り組んでおります。

このたび、ＳＭＢＣ日興証券が有する豊富な金融・資本に関する知見と当社グループが創業６８年の歴史で培ってきた全国の上場企業を含む中堅企業・中規模企業の経営に関する豊富な知見・実績を融合させることにより、ＳＭＢＣ日興証券の顧客企業が抱える経営課題に対して総合的に支援できる体制を構築いたしました。

３．今後の展望

このたびのＭ＆Ａアドバイザリー支援を含む連携領域の拡大を通じて、全国の上場企業を含む中堅企業・中規模企業が抱える経営課題の本質的な解決にコミットし、企業の持続的成長および日本経済と地域経済の活性化に貢献してまいります。

４．ＳＭＢＣ日興証券について

ＳＭＢＣ日興証券は、1918年に川島屋商店として創業以来、100年以上にわたり、お客さまや社会など、さまざまなステークホルダーの皆さまに支えられ、共に歩んでまいりました。2009年10月からはSMBCグループの一員となり、総合証券会社としての機能強化やグループ総合力の発揮に努めております。

ＳＭＢＣ日興証券は、経営理念において「健全な資本市場の発展を、豊かな人生・社会の実現につなげる」ことを社会的使命と位置づけております。持続的成長を志向する企業とその成長を期待する投資家の方々をつなぐことで、資本市場の機能を活かした資金循環を促進し、豊かな人生・社会の実現につなげていくことが、総合証券会社としてのミッションです。さまざまな参加者が集う資本市場を守り、発展させていくために、役社員一人ひとりが高いインテグリティをもって、ＳＭＢＣ日興証券だからこそできる新しい価値創造を目指して取り組んでおります。

【企業概要】

社名：ＳＭＢＣ日興証券株式会社

所在地：東京都千代田区丸の内３-３-１

代表者：吉岡 秀二（取締役社長ＣＥＯ）

事業内容：金融商品取引業、有価証券に関する投資助言業務および投資運用業に関わる業務

資本金：1,350億円

設立年月日：2009年６月15日

大株主：株式会社三井住友フィナンシャルグループ100％

タナベコンサルティンググループ（ＴＣＧ）について

ＴＣＧは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ８社、約900名のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来18,900社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルＤＸサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。



