心不全悪化の兆候を早期検出する在宅モニタリングシステムの開発に取り組むA-wave株式会社に追加出資

三菱UFJキャピタル株式会社

三菱UFJキャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 小島 拓朗）は、当社が運営するファンド（三菱UFJライフサイエンス4号投資事業有限責任組合）より、心不全悪化の兆候を早期検出する在宅モニタリングシステムの開発に取り組むA-wave株式会社（以下、A-wave社）に対し、追加出資したことをお知らせいたします。

A-wave株式会社について

A-wave社は大阪大学 大学院医学系研究科 心臓血管外科の桝田浩禎氏の研究成果に基づき設立された医療機器開発スタートアップです。心不全悪化の兆候を早期検出する腕時計型デバイスを活用した在宅モニタリングシステムの開発を行っています。

慢性心不全患者は国内に約120万人いると言われ、高齢化社会に伴い近年増加しています。一度心不全を発症し入院した患者は退院後に再び症状が悪化し入退院を繰り返すリスクがありますが、症状が重症化する前に投薬などの治療介入を行うことで入院を避けられることが知られています。A-wave社は心不全悪化の兆候を早期に捉えることで患者の早期治療介入を可能とし再入院を抑制することを目指しています。

出資背景

慢性心不全患者が繰り返し入院をする現状に対し、十分に有効な手段は確立されておらずアンメットメディカルニーズが高い状況です。A-wave社が開発する機器は、患者の身体へ負担をほとんど与えずに再入院を回避できるポテンシャルを有しており、2024年の初回出資以降に株主として伴走させていただく中で、A-wave社のメンバーであれば本機器の開発に成功し多くの患者様に貢献できると考え今回追加出資をいたしました。A-wave社の革新的な技術を社会実装できるよう、MUFGのネットワークを活用し支援してまいります。

【A-wave社 概要】

会社名：A-wave株式会社

所在地：大阪府大阪市北区角田町8番47号

代表者：代表取締役社長 桝田浩禎

設 立：2023年5月

事業内容 ：心不全悪化の兆候を早期検出する在宅モニタリングシステムの開発

U R L ： https://awave.co.jp

【三菱UFJキャピタル株式会社について】

三菱UFJキャピタルは、1974年に設立以来、三菱UFJフィナンシャル・グループのベンチャーキャピタルとして業界をリードするノウハウを提供し、幅広い業種に対する投資を行っています。IPOを実現されたお客さまは、幅広い業種にわたり約930社と、業界トップクラスの実績を有しています。

ライフサイエンス分野においては、2017年2月の１号ファンド以降、「三菱UFJライフサイエンス4号ファンド」（200億円）を含め計500億円と継続的にファンドを設立しています。ライフサイエンスに特化した民間ファンドの運営としては国内最大級であり、創薬、再生医療、医療機器（デジタルヘルスを含む）などのベンチャー企業を対象に最長約12年間の期間で投資を行っています。バイオベンチャー投資にとどまらず、アカデミア創薬、製薬会社のカーブアウト案件、製薬会社の開発プロジェクトへの投資、医療機器関連にも注力しています。

◆会社概要

会社名：三菱UFJキャピタル株式会社

所在地：東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル7F

代表者：代表取締役社長 小島 拓朗

設 立：1974年8月1日

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

U R L ：https://www.mucap.co.jp/

◆三菱UFJライフサイエンス4号投資事業有限責任組合について

投資対象：創薬、創薬基盤、再生医療、医療機器などを中心としたライフサイエンス分野

無限責任組合員：三菱UFJキャピタル株式会社

出資者：株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJキャピタル株式会社

設 立：2023年3月28日

ファンド総額：200億円