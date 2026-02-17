「全国学生演劇祭」特別協賛　～メニコン シアターAoiで次世代の表現者を応援～

株式会社メニコン

株式会社メニコン（本社：名古屋市中区葵三丁目21番19号、取締役兼代表執行役社長 ＣＥＯ：川浦康嗣）は、2026年3月6日から2026年３月10日まで開催される「第11回 全国学生演劇祭」に特別協賛いたします。

今年で11回目を迎える全国学生演劇祭は、全国各地で行われた学生演劇祭を勝ち抜いた学生劇団が集い、パフォーマンスを披露する全国規模の演劇イベントです。出演団体は大学生を中心とした劇団やサークルなどで構成され、次世代の舞台芸術を担う若い才能が結集します。

今年は公益財団法人メニコン芸術文化記念財団の共催により、名古屋のメニコン シアターAoiを会場として開催し、学生アーティストの挑戦を後押しします。メニコンは若手アーティストの創造活動や新しい表現への挑戦を支援する目的から本演劇祭に特別協賛し、あわせて「メニコン賞」を設けます。同賞は、特に創造性、独創性に優れ、果敢に挑戦する姿が顕著なチームを表彰するものです。

3月10日に開催される表彰式では、社長の川浦がプレゼンターとして登壇し、受賞チームの健闘と創造性を讃え、直接表彰を行う予定です。

■全国学生演劇祭

全国学生演劇祭は、北海道、東北、東京、名古屋、京都、大阪、中四国、そして福岡での賞レースを勝ち抜いてきた学生劇団9組が集結し、日本一を競う演劇の祭典です。

■全国学生演劇祭公式サイト：全国学生演劇祭 | JAPAN STUDENT THEATER FESTIVAL(https://jstf.jp/)

＜公演概要＞

◆公演名：第11回全国学生演劇祭

◆開催日時：2026年3月6日（金）～3月10日（火）

◆会場：メニコン シアターAoi

◆主催：全国学生演劇祭実行委員会、日本学生演劇プラットフォーム

◆共催：公益財団法人メニコン芸術文化記念財団

◆特別協賛：株式会社メニコン

◆後援：愛知県教育委員会

◆詳細：第11回全国学生演劇祭｜主催イベント｜メニコン シアターAoi｜公益財団法人メニコン芸術文化記念財団(https://meniconart.or.jp/aoi_schedule/zenkokugakuseiengekisai11/)

◆お問合せ：全国学生演劇祭実行委員会/日本学生演劇プラットフォーム

engekifront＠gmail.com

〈併催イベント「学生演劇祭展」〉

◆会期：3月8日（日）～11日（水）

◆場所：ギャラリーMenio（メニコン シアターAoi隣接建物１F）

第１回目からの演劇祭の様子をパネルや動画で紹介いたします。

※詳細は2月末に以下サイトにてご案内予定。

→https://annex.menicon.co.jp/