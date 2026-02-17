アバント、AVANT Cruiseが「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」 予算管理システム 大企業向け部門1位に選出

株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）が提供する「AVANT Cruise」は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の予算管理システム 大企業向け部門 1位に選出されました。

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行われた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行われた資料請求数（※2）を基に選出しています。

今回「AVANT Cruise」が受賞した予算管理システム 大企業向け部門1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内に大企業（1,000名以上）に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして、選出されたものです。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウエアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。



※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

AVANT Cruiseについて

経営管理領域における中計・予算管理や予実での業績比較、ROIC・ROE といったKPI マネジメント等の業務を効率的かつ最適な方法で実現するクラウドサービスです。

プログラミング等のIT スキルを必要としないユーザビリティと、日本企業1,200社を超える経営管理の高度化事例をもとに、ベストプラクティスをパッケージ化。導入コストと運用開始までの期間を大幅に短縮することが可能です。

AVANT Cruise製品サイト :https://product.avantcorp.com/cruise/

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。