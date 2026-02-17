【SRSホールディングス】和食さとの食品ロス削減の取り組みが、京都市の「ごみ減量＆資源循環のための指針・事例集」に掲載

SRSホールディングス株式会社京都市「ごみ減量＆資源循環のための指針・事例集」

SRSホールディングス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：重里 政彦、以下SRSグループと記載します。)は、食品ロス削減に取り組んでおります。この度、SRSグループで運営しております「和食さと」の食品ロス削減の取り組みが、京都市の「ごみ減量＆資源循環のための指針・事例集」に掲載されましたのでお知らせします。

京都市の「ごみ減量＆資源循環のための指針・事例集」は、食品ロスや使い捨てプラスチックごみ等の事業ごみの減量と資源循環を進めるため、京都市内で実践されている具体的な事例をまとめたものです。

取り組みや事例は、小売業や飲食業、宿泊業などの業種別に、各事業所の取り組み状況に合った工夫を見つけ、事業活動に役立てられるよう、基本的な取り組みから一歩進んだ取り組み、先進的な取り組みまできめ細かく紹介されています。この中で、和食さとでは食べきれなかった料理を持ち帰って食べきることができる、食品ロス削減アクション「mottECO（モッテコ）」を導入していることが掲載されました。

SRSグループでは、今後もお客様のニーズにお応えすると同時に、食品ロス削減などの環境にも配慮した取り組みを推進してまいります。

京都市「ごみ減量＆資源循環のための指針・事例集」はこちら(https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000349586.html)

「mottECO」とは

京都市「ごみ減量＆資源循環のための指針・事例集」P19mottECOロゴマーク

mottECO（モッテコ）は、環境省が提唱する、外食時の食べ残しを持ち帰ろうという食品ロス削減アクションです。

「mottECO」には「もっとエコ」「持って帰ろう」というメッセージが込められています。

「mottECO普及コンソーシアム」の取り組み

「食品ロス削減」という社会課題解決を目指して、SRSホールディングスと競合の垣根超えた3社で立ち上げたコンソーシアムに、新たな事業者や自治体を迎えて2023年度に結成した連携アライアンスが「mottECO普及コンソーシアム」です。現在は、外食・ホテル・中食・自治体・大学・一般団体の計30団体が参画する産官学民の連携体として、mottECOの普及・啓発を推進しています。

SRSグループの食品ロス削減取り組みについて

1）mottECO利用可能店舗の広がり

SRSグループでは、2022年より和食さと全店でmottECOの取り組みを実施しておりますが、2025年11月より「家族亭」「得得」「とくとく」などの下記店舗でもmottECOを導入しております。各店舗の注文端末からmottECOをご利用いただけます。

＜「家族亭」「得得」「とくとく」のmottECO利用可能店舗＞

※2026年2月現在61店舗

「家族亭」「得得」「とくとく」のmottECO利用可能店舗2）食べ残しの削減に向けたメニューの改善

和食さとではお客様のニーズに合わせたメニュー開発を行うことでも、食べ残しの削減に取り組んでいます。和膳や丼メニューではお客様のご希望に合わせてご飯や麺の量を選択できます。焼きぎょうざや唐揚げなどの人気商品についても、通常のハーフサイズにした少量メニューを導入しています。

和食さとについて

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さと店舗外観

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ https://srsholdings.com

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/