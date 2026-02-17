新生活準備はキッチンから。長持ちでコスパのよい着脱式フライパン 「evercook fit（エバークックフィット）」からスタイリッシュなブラックのセットが新登場！

株式会社ドウシシャ「evercook fit（エバークックフィット） IH対応フライパン8点セット ブラック」

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、キッチンブランド『evercook（エバークック）』より、着脱式のフライパンを軽量化した新シリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の新色ブラックを、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店にて2月中旬より発売します。

URL ：https://www.doshisha-marche.jp/c/brand/evercook/evercook_fit

【開発経緯】

2012年に販売を開始した『evercook（エバークック）』は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供しています。累計販売枚数は800万枚（※ドウシシャ出荷ベース 2025年4月末時点）を超え、ツルすべの使い心地が長持ちすることから長期愛用者やリピーターも多いのが特長です。

「こびりつきにくさ」と「軽さ」を両立するのは技術上難しいことでしたが、収納のしやすさで人気のある着脱式フライパンにおいて、最大約20％の軽量化※を実現し、「evercook fit（エバークック フィット）」という新シリーズとして2025年11月に発売しました。今回は新色として、性別や年齢を選ばずギフトとしても贈りやすい、スタイリッシュなブラックカラーのセットを追加します。

※従来品のevercook 選べるフライパン26cm（IH対応モデル）と新規品evercook fit フライパン26cm（IH対応モデル）の比較

【特長】

◆多様なニーズにお応えできるから“暮らしにフィット”

今回発売するのは、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークックフィット）」のセット品です。オール熱源対応でスタイリッシュなブラックカラーです。取っ手が取り外せるので、コンパクトに収納ができたり、オーブン調理が可能になったり、食洗機が使えたり、多様なニーズにお応えできるフライパンです。

パスタ料理や炒め物など、ささっと調理したい一人暮らしの方におすすめの4点セット、汁物も含めた家族分の献立を作りたい方におすすめの8点セットの2種類をご用意しています。

◆取っ手が取れるから“収納にフィット”

専用ハンドルがフライパンから外せるので、フライパンやポットを重ねて収納できます。煩雑になりやすいキッチン収納庫もコンパクトにスッキリします。

※重ねて収納する場合はフライパン内面に傷がつかないようにキッチンペーパーなどを挟んで収納してください。

◆取っ手が取れるから“オーブンにフィット”

専用ハンドルを外せばオーブン調理ができます。コンロで食材を炒めてからそのままオーブンへ入れることができるので、余計な洗い物が増えません。

◆お皿代わりに使えるから“食卓にフィット”

専用ハンドルを外せば、お皿のように使用できるので、できたての料理をそのまま食卓に出すことができます。マットなブラックカラーはどんな料理とも相性がよく、内面のシャンパンゴールドが食卓を明るく演出してくれます。

◆蓋をして “冷蔵庫にフィット”

専用ハンドルを外せばコンパクトになるので、蓋をして冷蔵庫に保存ができます。面倒な移し替えもいらず、洗い物も増えません。おかずも鍋ごと保存しておけば、翌日の温めなおしも簡単です。

※長期間（一昼夜または一日以上）の保存を行う場合は、別の容器に移し替えてください。

◆狭いシンクにも、食洗機にも “洗い物にフィット”

専用ハンドルを外せば、フライパンをまるでお皿のように丸洗いできて清潔にご使用いただけます。ツルすべのevercookだから、汚れがつきにくく水切れのよい、ストレスフリーな洗いあがりです。食器洗浄機や食器乾燥機にも対応しています。

◆大切な方へ“贈り物にフィット”

evercook（エバークック）のフライパンは、ツルすべの使い心地が長持ちします。料理好きな方にも、これから料理を始める方にもおすすめできます。特にフライパンセットはご自宅用としてはもちろん、新生活を始める方へのプレゼントとしても需要のあるアイテムです。オール熱源対応であることに加えて、スタイリッシュなブラックカラーは性別や年齢を選ばずに贈りやすいポイントです。料理に苦手意識のある方も初心者の方も使いやすいので、はじめて一人暮らしをするお子さんへ、結婚や出産で家族が増えたお友達へ、贈り物に最適です。

◆ホールド力がアップした、新しい専用着脱ハンドル

ワンタッチで簡単に取り付けができる専用ハンドルは、フライパン外面と設置する部分にシリコーンゴムがつき、ホールド力が高くなりました。がっちり固定してさらに滑りにくく、調理中も安心です。

※着脱式フライパンevercookの旧シリーズ「選べるevercook」のフライパンにも、新しいハンドルをご使用いただけます。

◆最大20％の軽量化を実現

フライパンの軽量化にはフライパン本体の厚みが大きく関わります。フライパンの重量の大半を占めるアルミニウム合金も含め、フライパンの底の厚さを従来の3mmから2.5mmに薄くすることで最大約20％の軽量化を実現しました。従来は本体を薄くすると、ふっ素樹脂コーティングが性能を発揮することができませんでしたが、ふっ素樹脂コーティングを研究改良することで、本体を薄くしても従来のこびりつきにくさを保つことが可能になりました。

ツルすべの使い心地はそのままに、毎日の作る・洗う・しまうという一連の調理の流れがもっと軽快にできるようになりました。

◆内面ふっ素樹脂コーティング500日保証※１.、２.

ふっ素樹脂コーティングがはがれにくく、「こびりつきにくい自信」があるから、内面ふっ素樹脂コーティングのはがれには500日保証が付いています。

※１. 500日保証は本体内面ふっ素樹脂コーティングのはがれが対象です。

（強い火力や空だきによる変形・変色・こげつき、また使用により発生した傷は対象外です)

※２. 取っ手などの樹脂部分やガラスふたなどは、保証対象外となります。

◆evercook のふっ素樹脂コーティングの強み

evercookは接着剤を使わずにふっ素樹脂コーティングをかける、バインダーフリー製法を採用しています。

フライパンの素材である「アルミニウム合金」とツルすべの使い心地を実現するために重大な要素である「ふっ素樹脂コーティング」は相性が悪く、剥がれやすい特徴を持っています。そのため一般的なふっ素樹脂コーティングのフライパンは接着剤を使ってこの２つをくっつけているものが多いです。しかし、接着剤は熱に弱いため、フライパンとして使用しているうちに接着剤が剥がれ、それによりふっ素樹脂コーティングも剥がれて、こびりつきやすくなってしまいます。evercookは接着剤を使わないバインダーフリー製法のため、接着剤の剥がれによるふっ素樹脂コーティングの剥がれは起こりません。

また、evercookフライパンは本体のアルミニウム合金の表面に目に見えない細かい突起のある独自のアンカー構造を施しているため、ふっ素樹脂コーティングをつかんで離しません。

さらに、フライパン本体のアルミニウム合金とふっ素樹脂コーティングの間に、アルマイトコーティングを施しています。アルマイトコーティングとは酸化被膜のことで、塩分に強いという特徴があります。もし、ふっ素樹脂コーティングに傷がついてしまっても、このアルマイトコーティングのおかげでアルミニウム合金の腐食を防いでくれるため、こびりつきにくくツルすべが続きます。

evercookフライパンの断面図

【商品概要】

名称 ：evercook fit IH対応4点セット ブラック

型番 ：EFIST4BK

セット内容 ：フライパン22cm、

フライパン26cm深型、

回転ハンドル立つ兼用カバー20～26cm、

専用ハンドル

熱源 ：オール熱源対応

希望価格 ：13,200円（税込）

EFIST4BK

名称 ：evercook fit IH対応8点セット ブラック

型番 ：EFIST8BK

セット内容 ：玉子焼きフライパン13×19cm

フライパン20cm、フライパン26cm、

ポット18cm、

ポット用プラスチックふた18cm、

シリコーンリングつきガラスふた18cm、

回転ハンドル立つ兼用カバー20～26cm、

専用ハンドル

熱源 ：オール熱源対応

希望価格 ：21,780円（税込）

EFIST8BK

URL ： https://www.doshisha-marche.jp/c/brand/evercook/evercook_fit

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室 （平日 9：00～17：00）

Tel：0120-104-481

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。