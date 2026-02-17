1985 AIR JORDAN 1 : UNION : FRAGMENT

株式会社TSIホールディングス

今回、私たち 「UNION」 は「裏原宿」にフォーカス。

現代において、ストリートカルチャーと呼ばれている文化は、この東京の街で志を持った若いクリエイターたちによって礎が形づくられた。

「裏原宿」は単なるエリアや場所を示す名詞ではなく、1990年代初頭に生まれたムーブメントそのものを指す言葉となり、そして90年代に始まったその潮流は、やがて世界的なカルチャーへとが広がっていく。そんな時代にクリス・ギブスと藤原 ヒロシは出会い、以降、数十年に渡り、互いのクリエイションに影響を与え続けている。

URAHARA STITCH は、東京とロサンゼルスの間で紡がれてきた、長年に渡るカルチャー交流を表す言葉。2026年、そんな対話を基に UNION INSTITUTE（ユニオン・インステイチュート）と題して URAHARA STITCH を表現する。

“Air Jordan 1 Union x Fragment”コレクションがここに登場。



本コレクションのフットウェアおよびアパレルは、日本では2月27日に販売予定。

事前抽選情報：https://www.uniontokyo.jp/blogs/features/raffle-info-union-jordan-frgmt-2026

※ UNION JAPANでは Black/White-Varsity Red-Sport Royal 以外のカラーの販売予定はございません。

各詳細情報

EDITORIAL PAGE：

https://www.uniontokyo.jp/blogs/features/1985-air-jordan1-union-fragment-editorial



LOOKBOOK PAGE：

https://www.uniontokyo.jp/blogs/features/1985-aj1-union-fragment-lookbook

CATALOG PAGE：

https://www.uniontokyo.jp/blogs/features/1985-aj1-union-fragment-catalog



▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル東館7階

https://tsi-holdings.com

mail：mag@tsi-holdings.com

▼商品に関するお問い合わせ▼

JACK INC. / UNION TOKYO

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-26-5-1F TEL：03-6434-5510

https://www.uniontokyo.jp/

PR担当 白橋

TEL.090.7197.0546

pr@uniontokyo.jp