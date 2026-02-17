富士フイルム×パソナリアルでつながる健康経営Meet Up in 青山【2月27日（金）開催】

株式会社パソナグループ

株式会社パソナは健康経営推進のご担当及び管理職層へ向けた対面セミナー、「リアルでつながる健康経営Meet Up in 青山 富士フイルム×パソナ」を2月27日(金)に開催いたします。

近年、企業の持続的成長に向けて、従業員が心身ともに健康に働き続けられる環境づくりは、人的資本経営の観点からも重要性がましています。特に、生活習慣病予防やがん検診の受診促進など「予防・早期発見」を軸に、従業員の行動変容をどう設計するか、また検診後の高リスク者を継続的にフォローする体制をどう構築するかが、現場の大きなテーマとなっています。

本セミナーでは、「健康経営銘柄」に5年連続で選定、「健康経営優良法人（大規模法人部門）ホワイト500」に9年連続で認定されている富士フイルムホールディングスをお迎えし、富士フイルムグループ「7つの健康行動」を中心とした予防の取り組み、充実したがん検診などによる早期発見の仕組み、そして高リスク従業員への徹底したフォローアップなど、具体的かつ実践的な取り組みをご紹介いただきます。さらに、参加者同士のグループ交流を通じて、健康経営の担当者同士がつながり、課題やノウハウを共有できる場をご提供いたします。

◆概要

日時：

2026年2月27日（金）14:30～17:00（受付開始14:15）

場所：

PASONA SQUARE（表参道駅から徒歩4分|外苑前駅から徒歩5分）

料金：

無料

登壇者：

富士フイルムホールディングス株式会社 人事部 健康推進グループ長 大脇 悟 氏

株式会社パソナ メディカルDotank事業部 事業部長 岩田 大作

対象： 自社におけるウェルビーイング／健康経営／産業保健の推進ご担当者様



内容：

第1部 セミナー＆パネルディスカッション（14:30-15:50）

・富士フイルムホールディングスの取り組み

・パソナの健康経営の取り組み

・富士フイルムホールディングス×パソナ パネルディスカッション

第2部 グループ交流（15:50-17:00）

定員： 60名（※1社2名まで）

お申込み：

https://info.pasona.co.jp/event_input/MED/20260227

お問い合わせ：

p-seminar@pasona.co.jp