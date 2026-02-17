【国際物流をテーマに11社が集結】ZenGroup、2026年3月12日（木）に「越境ECの未来を考える2026」をグランフロント大阪とオンラインで同時開催

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（本社：大阪府大阪市）は、2026年3月12日（木）、グランフロント大阪にて「越境ECの未来を考える2026-ロジスティクスと越境ECの可能性」を開催します。

本イベントでは、国際物流の最前線を担う登壇者が一堂に会し、デミニミス・ルール（一定額以下の貨物に対する免税制度）をはじめとした各種制度の変更や物流を取り巻くトレンド、今後の展望について読み解きます。越境ECに関心のある事業者が、国際物流の最新動向を整理し、海外展開に役立つ知見を持ち帰れる機会を提供します。

■「越境ECの未来を考える2026」開催の背景

ZenGroupでは、越境EC市場の成長を背景に、2023年より「越境ECの未来を考える」を開催しています。3回目となる今回のテーマは、「ロジスティクスと越境ECの可能性」です。

2025年は、デミニミス・ルールの撤廃をはじめ、国際物流を取り巻く制度が大きく変化し、国際物流の難しさと各国規制の不確実性が表面化した一年でした。加えて、通関・税制改正、禁制品管理、サステナビリティ要件の強化など、国際物流を取り巻く環境は複雑さを増しています。

いまや国際物流は、コストの話にとどまらず、販売戦略そのものを左右する経営テーマになりつつあります。国・地域ごとの前提差を踏まえたうえで、戦略と運用を組み直す必要性が高まっていることから、「国際物流」をテーマに据え、イベントを開催することになりました。

本イベントでは、制度変化の解説に加え、現場で起きる判断のズレやつまずきやすいポイントを、登壇者の実務経験に基づいて共有します。越境ECに取り組む事業者が明日から直面し得るテーマを、企業セミナーとパネルディスカッションの両面から掘り下げます。

■「越境ECの未来を考える2026」について

当日は、世界の物流をリードするDHLジャパン株式会社、UPSジャパン株式会社、フェデラルエクスプレスジャパン合同会社、世界へボカン株式会社・株式会社SlowLifeによる企業セミナーのほか、業界を牽引するスピーカー陣をお招きし、パネルディスカッションを行います。

越境EC担当者はもちろん、経営企画、ロジスティクス部門、海外事業の各責任者に、今後の戦略立案や社内の意思決定に直結する知見を提供します。

【開催概要】

開催日：2026年3月12日（木）

開催時間：開場12:00／開演13:00／終了17:30（懇親会 17:45～19:45）

会場：グランフロント大阪 北館タワーC 4階 ナレッジキャピタル ナレッジシアター

大阪府大阪市北区大深町3-1

（懇親会：グランフロント大阪 北館タワーC 8階 ナレッジキャピタル カンファレンスルーム）

参加費：無料（懇親会参加費 10,000円）

形式：会場・オンライン（視聴URLはお申し込み後にご案内します）

主催：ZenGroup株式会社

協賛：一般社団法人日本越境EC協会（JACCA）・株式会社ユニメディア（通販通信ECMO）・日本ネット経済新聞

イベント詳細・お申込み：https://lp.zen.one/ecfuture-2026

■イベントタイムライン

13:00～13:05 開会挨拶

13:10～13:30 オープニングセミナー

ZenGroup株式会社 代表取締役 スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ

13:35～13:55 企業セミナー１.

UPSジャパン株式会社 セールス＆ソリューションズ 部長 松田 佳典氏

UPSジャパン株式会社 インダストリアル エンジニアリング 部長 三浦 暁彦氏

14:00～14:20 企業セミナー２.

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 ワールドワイドアカウントマネージャー 森 雄氏

14:30～14:50 企業セミナー３.

DHLジャパン株式会社 グリーンサプライチェーン推進責任者 小島 浩嗣氏

14:55～15:15 企業セミナー４.

世界へボカン株式会社 代表取締役 徳田 祐希氏

株式会社SlowLife 代表取締役 濱本 悠路氏

15:30～17:00 パネルディスカッション

Topic 1：日本の「物流トレンド」と、越境ECで日本企業が直面する課題・リスク

Topic 2：越境ECを支える物流をどのように展開するか

株式会社ECMSジャパン 代表取締役社長 小松 英樹氏

株式会社OCS 取締役（事業部門担当）相良 孝輔氏

佐川急便株式会社 主任 大東 陽子氏

ヤマト運輸株式会社 グローバル事業戦略部 神田 直浩氏

ルフトハンザ カーゴ AG 西日本地区統括部長 鈴木 伸一氏

ZenGroup株式会社 代表取締役 コーピル・オレクサンドル

17:00～17:30 エンディング

17:45～19:45 懇親会（現地参加者対象・先着100名）

※内容は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ZenGroup株式会社について

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額20％を日本に」をビジョンに掲げ、19言語対応で日本の企業・ブランドの越境ECをワンストップで支援しています。

現在、購入代行サービス「ZenMarket」、海外向け文房具ECサービス「ZenPop」、越境ECモール「ZenPlus」、海外向けプロモーションサービス「ZenPromo」、集客支援型越境ECバナー「ZenLink」、クリエイティブエージェンシー「ZenStudio」、ラグジュアリーブランド専門越境ECモール「ZenLuxe」を運営。会員数は300万人を超え、950万点以上の商品を世界175の国・地域のユーザーへ発送しています。

今後も、日本の商品をシンプルに海外ユーザーへ届ける仕組みづくりに邁進してまいります。

■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社

設立：2014年4月

代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ

住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階

資本金：80,000,000円

URL：https://zen.group