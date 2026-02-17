【国際物流をテーマに11社が集結】ZenGroup、2026年3月12日（木）に「越境ECの未来を考える2026」をグランフロント大阪とオンラインで同時開催
越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（本社：大阪府大阪市）は、2026年3月12日（木）、グランフロント大阪にて「越境ECの未来を考える2026-ロジスティクスと越境ECの可能性」を開催します。
本イベントでは、国際物流の最前線を担う登壇者が一堂に会し、デミニミス・ルール（一定額以下の貨物に対する免税制度）をはじめとした各種制度の変更や物流を取り巻くトレンド、今後の展望について読み解きます。越境ECに関心のある事業者が、国際物流の最新動向を整理し、海外展開に役立つ知見を持ち帰れる機会を提供します。
■「越境ECの未来を考える2026」開催の背景
ZenGroupでは、越境EC市場の成長を背景に、2023年より「越境ECの未来を考える」を開催しています。3回目となる今回のテーマは、「ロジスティクスと越境ECの可能性」です。
2025年は、デミニミス・ルールの撤廃をはじめ、国際物流を取り巻く制度が大きく変化し、国際物流の難しさと各国規制の不確実性が表面化した一年でした。加えて、通関・税制改正、禁制品管理、サステナビリティ要件の強化など、国際物流を取り巻く環境は複雑さを増しています。
いまや国際物流は、コストの話にとどまらず、販売戦略そのものを左右する経営テーマになりつつあります。国・地域ごとの前提差を踏まえたうえで、戦略と運用を組み直す必要性が高まっていることから、「国際物流」をテーマに据え、イベントを開催することになりました。
本イベントでは、制度変化の解説に加え、現場で起きる判断のズレやつまずきやすいポイントを、登壇者の実務経験に基づいて共有します。越境ECに取り組む事業者が明日から直面し得るテーマを、企業セミナーとパネルディスカッションの両面から掘り下げます。
■「越境ECの未来を考える2026」について
当日は、世界の物流をリードするDHLジャパン株式会社、UPSジャパン株式会社、フェデラルエクスプレスジャパン合同会社、世界へボカン株式会社・株式会社SlowLifeによる企業セミナーのほか、業界を牽引するスピーカー陣をお招きし、パネルディスカッションを行います。
越境EC担当者はもちろん、経営企画、ロジスティクス部門、海外事業の各責任者に、今後の戦略立案や社内の意思決定に直結する知見を提供します。
【開催概要】
開催日：2026年3月12日（木）
開催時間：開場12:00／開演13:00／終了17:30（懇親会 17:45～19:45）
会場：グランフロント大阪 北館タワーC 4階 ナレッジキャピタル ナレッジシアター
大阪府大阪市北区大深町3-1
（懇親会：グランフロント大阪 北館タワーC 8階 ナレッジキャピタル カンファレンスルーム）
参加費：無料（懇親会参加費 10,000円）
形式：会場・オンライン（視聴URLはお申し込み後にご案内します）
主催：ZenGroup株式会社
協賛：一般社団法人日本越境EC協会（JACCA）・株式会社ユニメディア（通販通信ECMO）・日本ネット経済新聞
イベント詳細・お申込み：https://lp.zen.one/ecfuture-2026
■イベントタイムライン
13:00～13:05 開会挨拶
13:10～13:30 オープニングセミナー
ZenGroup株式会社 代表取締役 スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ
13:35～13:55 企業セミナー１.
UPSジャパン株式会社 セールス＆ソリューションズ 部長 松田 佳典氏
UPSジャパン株式会社 インダストリアル エンジニアリング 部長 三浦 暁彦氏
14:00～14:20 企業セミナー２.
フェデラルエクスプレスジャパン合同会社 ワールドワイドアカウントマネージャー 森 雄氏
14:30～14:50 企業セミナー３.
DHLジャパン株式会社 グリーンサプライチェーン推進責任者 小島 浩嗣氏
14:55～15:15 企業セミナー４.
世界へボカン株式会社 代表取締役 徳田 祐希氏
株式会社SlowLife 代表取締役 濱本 悠路氏
15:30～17:00 パネルディスカッション
Topic 1：日本の「物流トレンド」と、越境ECで日本企業が直面する課題・リスク
Topic 2：越境ECを支える物流をどのように展開するか
株式会社ECMSジャパン 代表取締役社長 小松 英樹氏
株式会社OCS 取締役（事業部門担当）相良 孝輔氏
佐川急便株式会社 主任 大東 陽子氏
ヤマト運輸株式会社 グローバル事業戦略部 神田 直浩氏
ルフトハンザ カーゴ AG 西日本地区統括部長 鈴木 伸一氏
ZenGroup株式会社 代表取締役 コーピル・オレクサンドル
17:00～17:30 エンディング
17:45～19:45 懇親会（現地参加者対象・先着100名）
※内容は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
■ZenGroup株式会社について
ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額20％を日本に」をビジョンに掲げ、19言語対応で日本の企業・ブランドの越境ECをワンストップで支援しています。
現在、購入代行サービス「ZenMarket」、海外向け文房具ECサービス「ZenPop」、越境ECモール「ZenPlus」、海外向けプロモーションサービス「ZenPromo」、集客支援型越境ECバナー「ZenLink」、クリエイティブエージェンシー「ZenStudio」、ラグジュアリーブランド専門越境ECモール「ZenLuxe」を運営。会員数は300万人を超え、950万点以上の商品を世界175の国・地域のユーザーへ発送しています。
今後も、日本の商品をシンプルに海外ユーザーへ届ける仕組みづくりに邁進してまいります。
■会社概要
会社名：ZenGroup株式会社
設立：2014年4月
代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ
住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7 大阪堺筋Lタワー8階、10階
資本金：80,000,000円
URL：https://zen.group