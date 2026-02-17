【国際物流をテーマに11社が集結】ZenGroup、2026年3月12日（木）に「越境ECの未来を考える2026」をグランフロント大阪とオンラインで同時開催

写真拡大

ZenGroup株式会社

越境ECをトータルで支援するZenGroup株式会社（本社：大阪府大阪市）は、2026年3月12日（木）、グランフロント大阪にて「越境ECの未来を考える2026-ロジスティクスと越境ECの可能性」を開催します。


本イベントでは、国際物流の最前線を担う登壇者が一堂に会し、デミニミス・ルール（一定額以下の貨物に対する免税制度）をはじめとした各種制度の変更や物流を取り巻くトレンド、今後の展望について読み解きます。越境ECに関心のある事業者が、国際物流の最新動向を整理し、海外展開に役立つ知見を持ち帰れる機会を提供します。




■「越境ECの未来を考える2026」開催の背景

ZenGroupでは、越境EC市場の成長を背景に、2023年より「越境ECの未来を考える」を開催しています。3回目となる今回のテーマは、「ロジスティクスと越境ECの可能性」です。


2025年は、デミニミス・ルールの撤廃をはじめ、国際物流を取り巻く制度が大きく変化し、国際物流の難しさと各国規制の不確実性が表面化した一年でした。加えて、通関・税制改正、禁制品管理、サステナビリティ要件の強化など、国際物流を取り巻く環境は複雑さを増しています。


いまや国際物流は、コストの話にとどまらず、販売戦略そのものを左右する経営テーマになりつつあります。国・地域ごとの前提差を踏まえたうえで、戦略と運用を組み直す必要性が高まっていることから、「国際物流」をテーマに据え、イベントを開催することになりました。


本イベントでは、制度変化の解説に加え、現場で起きる判断のズレやつまずきやすいポイントを、登壇者の実務経験に基づいて共有します。越境ECに取り組む事業者が明日から直面し得るテーマを、企業セミナーとパネルディスカッションの両面から掘り下げます。


■「越境ECの未来を考える2026」について

当日は、世界の物流をリードするDHLジャパン株式会社、UPSジャパン株式会社、フェデラルエクスプレスジャパン合同会社、世界へボカン株式会社・株式会社SlowLifeによる企業セミナーのほか、業界を牽引するスピーカー陣をお招きし、パネルディスカッションを行います。


越境EC担当者はもちろん、経営企画、ロジスティクス部門、海外事業の各責任者に、今後の戦略立案や社内の意思決定に直結する知見を提供します。


【開催概要】

開催日：2026年3月12日（木）


開催時間：開場12:00／開演13:00／終了17:30（懇親会　17:45～19:45）


会場：グランフロント大阪 北館タワーC 4階 ナレッジキャピタル ナレッジシアター


大阪府大阪市北区大深町3-1


（懇親会：グランフロント大阪 北館タワーC 8階 ナレッジキャピタル カンファレンスルーム）


参加費：無料（懇親会参加費 10,000円）


形式：会場・オンライン（視聴URLはお申し込み後にご案内します）


主催：ZenGroup株式会社


協賛：一般社団法人日本越境EC協会（JACCA）・株式会社ユニメディア（通販通信ECMO）・日本ネット経済新聞


イベント詳細・お申込み：https://lp.zen.one/ecfuture-2026


■イベントタイムライン

13:00～13:05 開会挨拶


13:10～13:30 オープニングセミナー


　ZenGroup株式会社　代表取締役　スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ


13:35～13:55 企業セミナー１.


　UPSジャパン株式会社　セールス＆ソリューションズ　部長　松田 佳典氏


　UPSジャパン株式会社　インダストリアル エンジニアリング　部長　三浦 暁彦氏


14:00～14:20 企業セミナー２.


　フェデラルエクスプレスジャパン合同会社　ワールドワイドアカウントマネージャー　森 雄氏


14:30～14:50 企業セミナー３.


　DHLジャパン株式会社　グリーンサプライチェーン推進責任者　小島 浩嗣氏


14:55～15:15 企業セミナー４.


　世界へボカン株式会社　代表取締役　徳田 祐希氏


　株式会社SlowLife　代表取締役　濱本 悠路氏


15:30～17:00 パネルディスカッション


Topic 1：日本の「物流トレンド」と、越境ECで日本企業が直面する課題・リスク


Topic 2：越境ECを支える物流をどのように展開するか


　株式会社ECMSジャパン　代表取締役社長　小松 英樹氏


　株式会社OCS　取締役（事業部門担当）相良 孝輔氏


　佐川急便株式会社　主任　大東 陽子氏


　ヤマト運輸株式会社　グローバル事業戦略部　神田 直浩氏


　ルフトハンザ カーゴ AG　西日本地区統括部長　鈴木 伸一氏


　ZenGroup株式会社　代表取締役　コーピル・オレクサンドル


17:00～17:30 エンディング


17:45～19:45 懇親会（現地参加者対象・先着100名）


※内容は変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


■ZenGroup株式会社について

ZenGroup株式会社は「世界の越境EC販売額20％を日本に」をビジョンに掲げ、19言語対応で日本の企業・ブランドの越境ECをワンストップで支援しています。


現在、購入代行サービス「ZenMarket」、海外向け文房具ECサービス「ZenPop」、越境ECモール「ZenPlus」、海外向けプロモーションサービス「ZenPromo」、集客支援型越境ECバナー「ZenLink」、クリエイティブエージェンシー「ZenStudio」、ラグジュアリーブランド専門越境ECモール「ZenLuxe」を運営。会員数は300万人を超え、950万点以上の商品を世界175の国・地域のユーザーへ発送しています。


今後も、日本の商品をシンプルに海外ユーザーへ届ける仕組みづくりに邁進してまいります。


■会社概要

会社名：ZenGroup株式会社


設立：2014年4月


代表者：ナウモヴ・アンドリイ、コーピル・オレクサンドル、スロヴェイ・ヴィヤチェスラヴ、ソン・マルガリータ


住所：大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-7　大阪堺筋Lタワー8階、10階


資本金：80,000,000円


URL：https://zen.group