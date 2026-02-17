「O-EN KIDS チャレンジ - 野球アカデミー」参加者募集

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、「挑戦する人や組織を応援する」という当社の企業姿勢を体現する「O-EN HOUSE PROJECT」の一環として、2026年3月26日（木）に、「O-EN KIDS チャレンジ - 野球アカデミー supported by OPEN HOUSE」を明治神宮野球場（新宿区霞ケ丘町3-1）にて開催することを決定し、参加者を募集いたします。

「O-EN KIDS チャレンジ」は子供たちが様々な体験を通じて探求心を育み、挑戦することで明るい未来をつくっていくことを応援する取り組みで、2025年1月に始動し、スポーツを体験する企画としては野球アカデミー、陸上アカデミー、車いすバスケアカデミーに続いて今回で4回目の開催となります。

連日熱戦が繰り広げられるミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックに続き、同地で開催の冬季パラリンピックの開幕まで1カ月を切り、スポーツへの関心が益々高まっています。また、当企画の開催翌日にはプロ野球が開幕し、31日には明治神宮野球場で東京ヤクルトスワローズのホーム開幕戦が予定されております。開幕直前の明治神宮野球場で野球ができるという貴重な機会を通じて、「スポーツに挑戦してみたい」という夢を持つ子供たちに、楽しくスポーツを体験していただける日となりましたら幸甚です。

【O-EN KIDS チャレンジ - 野球アカデミー】

・主催：株式会社オープンハウスグループ

・協力：東京ヤクルトスワローズ・東京ヤクルトスワローズ ベースボールアカデミー・東京都TEAM BEYOND

・日時：2026年3月26日（木）10時30分から12時30分まで（受付開始：10時）

・場所：明治神宮野球場（新宿区霞ケ丘町3-1）

東京メトロ銀座線「外苑前」駅 3番出口より 徒歩約5分

※交通アクセス http://www.jingu-stadium.com/access/

※お車での来場も可能です。ただし、駐車場に限りがあるため、一組様一台でお願いいたします。

・ご参加される方の対象：障がいのある児童（小学生～中学生）

※障がいの種類・程度は問いません。（車いすでの参加も可能です）

※保護者ご同伴でご参加ください。

※応募者多数の場合は抽選

・参加費：無料

・定員：30名

・募集期間：2026年2月17日（火）から2026年3月20日（金）正午まで

・お申し込み方法：下記フォームから必要事項をご記入の上、お申し込みください。

https://forms.gle/iTnXgyVBiQN6bczT6

※メディアによる取材が入る場合がございます。予めご了承ください。

・雨天の場合は、明治神宮外苑 室内球技場（新宿区霞ヶ丘町2-4）にて開催

・持ち物：タオル、飲み物 ※グローブやバットは運営側でご用意いたします。

・服装：運動靴、動きやすく汚れても良い服装でお越しください。

※付き添いの方も運動靴をご着用ください（ヒール不可）。

※アクセサリーの着用不可

・本件に関するお客様からのお問い合わせ窓口：

コミュニケーションデザイン本部「O-EN KIDS チャレンジ」担当

o-en.house.project@openhouse-group.com

体験内容について

１.キャッチボール

２.ティーバッティング

３.ベースランニング

４.ストラックアウト



※4チームに分けて実施（チームごとに、経験豊富な東京ヤクルトスワローズ ベースボールアカデミーのコーチが指導を行う予定です）

※上記4つの体験内容を各20分ほど体験いただけます。

※別途、参加者の関係者が待ち時間に参加できるアクティビティも準備しております。





当社の障がい者に関する主な取組について

・令和7年度障害者雇用優良事業所等表彰式にて「機構理事長努力賞」を受賞（2025年11月）



・東京労働局の「障害者雇用相談援助事業者」に認定（2025年7月）



・現在の法定雇用率2.5％及び2026年7月から適用される法定雇用率2.7％をも上回る、雇用率3.06％を達成（2025年6月1日時点）



・厚生労働省の「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定（もにす認定）」を取得（2024年12月）



・障害者雇用優良取組企業を表彰する障害者雇用エクセレントカンパニー賞「東京都知事賞」に選出いただきました。（2024年11月表彰）

・東京都が実施する、パラスポーツ応援プロジェクト「TEAM BEYOND」に賛同し、「TEAM BEYOND」主催カンファレンス「パラアスリート雇用 成功の秘訣」に、当社の障がい者雇用を促進するオペレーションセンター部長の市川友和およびブランドコミュニケーション部主任でパラアスリートの小須田潤太が、登壇しました。

また、当社は東京都の「TOKYOパラスポーツ月間」における取り組みの一つである「オフィス de パラスポット」にも協力させていただきました。 「オフィス de パラスポット」は、オフィスビル内にパラスポーツに関するパネルや競技用具を展示して、ビル内で働く人や訪れる人にパラスポーツに触れていただく取り組みで、当社は2024年7月29日（月）から8月2日（金）まで、本社のエントランス（JPタワー20F）で展示を行いました。



・障がい者の方がスポーツに親しむ機会を創出するための東京都の令和6（2024）年度の新規事業「バーチャルスポーツを用いた障害者のスポーツ実施促進事業」について、その趣旨に賛同し、障がい者によるバーチャルスポーツの体験実施拠点として協力しております。





オープンハウスグループ「O-EN HOUSE PROJECT」について

2024年3月から始動している、オープンハウスグループ「O-EN HOUSE PROJECT」は、挑戦する人や組織を応援し、世の中が一歩でも良い方向に変化するよう積極的にコミットしたいという、当社グループが大切にする価値感を具現化するため、各種施策、企画、イベント、キャンペーンを展開していくプロジェクトです。これは、当社内の企業価値観としても「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織をつくります」という標語と共に、従業員に広く共有、実践されており、向上心を持って努力する人々を応援し、機会の提供により裾野を広げ、実績に応じた正当な評価や報酬を与えられ、公正・透明に成長し続ける組織を作るよう、日々一丸となって精進しております。



「O-EN KIDS チャレンジ」とは

2025年1月より「O-EN HOUSE PROJECT」の一環として子どもたちを対象としてスタートし、様々な体験を通じて探求心を育み、挑戦することで明るい未来をつくっていくことを応援することをコンセプトとするイベントを継続して開催しております。第1回「O-EN KIDS チャレンジ 野球アカデミー 」、第2回「O-EN KIDS チャレンジ 陸上アカデミー 」、第3回「O-EN KIDS チャレンジ 車いすバスケアカデミー」に続き、スポーツを体験する企画としては今回で4回目の開催となります。さらに、夏休みスペシャルとして、2025年7月21日（月・祝）に「生分解クエスト～地球に還る素材とは！？～」、2025年8月5日（火）に「KOOV「スマートハウスを作ろう！」プログラミングアカデミー」を特別開催した他、2025年8月20日（水）に見えにくさを感じる子どもたちへ「見える野球観戦体験会」を開催いたしました。





株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/



企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）