アンドパッド、360度カメラ「Insta360」を提供するArashi Vision社との協業を開始

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田武夫、以下アンドパッド）は、遠隔での現場管理やコミュニケーションの効率化を推進する「ANDPAD遠隔臨場」において、アクションカメラや360度全景カメラ「Insta360」を展開するArashi Vision社（本社：中国・深セン、以下Insta360）と協業を開始しました。

「ANDPAD遠隔臨場」と「Insta360」製品の連携により、建設業界の深刻な人手不足と生産性向上という課題解決に向け、遠隔での現場管理を推進するとともに、業務効率化や品質向上、移動時間の削減に貢献します。

■ 背景

建設業界では、深刻な人手不足の影響や生産性向上を目的に、現場に行かずともカメラや映像機器を用いて遠隔地から現場の状況を確認する「遠隔臨場」の活用が広がりを見せています。



ANDPAD遠隔臨場は、遠隔での円滑な現場管理やコミュニケーションを推進するプラットフォームです。2025年9月に提供開始し、多様な現場環境にも対応できるように複数のカメラが選択可能であることに加え、ビデオ通話機能、360度画像ビューワー機能を備えており、包括的な遠隔臨場体制の構築を実現します。



Insta360は、360度全景カメラ市場でトップシェア※1を持つ業界のリーディングカンパニーです。Insta360の360度全景カメラは360度全てを一度に撮影、最大8Kの高精細な映像表現と、低照度環境でも安定した撮影性能を持ち、撮影後に自由なアングルで編集も可能です。その利便性から「誰でも使える360度カメラ」として日本国内で広く普及しており、昨今では建設業界での利用も広まっています。



ANDPAD遠隔臨場は、これまでも複数のカメラと連携しています。今回、新たにInsta360製品と連携することにより、多様な現場環境や施工シーンに合わせた最適な遠隔管理体制の構築を支援し、建設業界の遠隔現場管理を推進するとともに、業務効率化や品質向上、移動時間の削減に貢献します。

■ 特徴

本連携により、Insta360製品で撮影した360度画像とANDPADのシームレスな連携が可能になります。Insta360製品を用いて現場の状況を記録することで、遠隔からでもスムーズな確認と判断を可能にし、現場把握の質を高めます。

■ 対象範囲※2

- Insta360で撮影した360度画像をANDPADの各現場情報と紐付けて管理- - 既存のANDPADアカウントで、関係者全員がシームレスに閲覧可能- - 図面に紐付いた直感的な360度ビューワーで、時系列表示で施工履歴の管理も可能- - 案件を横断して閲覧でき、複数現場の状況を一覧で確認可能- 「クイック共有URL」機能が利用可能- - Insta360で撮影した360度画像を施主へ共有でき、顧客満足度向上に貢献- 最大8Kの高精細な映像表現と低照度環境でも安定した撮影で、現場把握の質を向上- - 協力会社の作業状況や配線の状態などをズームアップして確認- - 電気が通る前の薄暗い屋内や夕方の現場にも対応

推奨モデル： Insta360 X5、Insta360 X3

対応製品に関して、アンドパッドからの取次販売も行う予定です。

※1 「BCNランキング」 2025年8月～10月の360度全景カメラ市場 https://www.bcnretail.com/market/detail/20251218_582687.html

※2 Insta360 X2 (one X2)についても動作確認済み。Insta360 X4、Insta360 X4 Airについては順次対応予定です。ご利用環境やモデルにより、対応状況が異なります。 詳細な仕様や最新の対応状況については、お問い合わせください。

アンドパッドは今後も遠隔現場管理の実現のため、各種カメラ製品との連携や機能拡充を進め、建設DXによる業界課題解決に貢献してまいります。

■ 「Insta360」について

Arashi Vision社は 2015 年に設立された、 高解像度かつ没入感のある 360 度映像・写真の分野で世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニーです。Insta360 Enterprise は、その中でも法人向けに特化した事業部門として、建設、不動産、観光、測量、ロボティクス、メディア、エンターテインメント、教育など、さまざまな業界に向けてプロフェッショナル仕様の 360 度カメラソリューションを提供しています。 業界を代表するパートナー企業と連携しながら、 先進的な撮影技術を実際の業務ワークフローへと組み込むことで、 世界 100 か国以上、20を超える業界の変革を支援しています。

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数23.3万社、ユーザー数68.4万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営、求人・転職サービス「ビルダーワーク」の開発・運営、および建設業界向けBPOサービスなど

