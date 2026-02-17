70言語以上に拡大！業界最安値、実施効果をとことん追求した『SPC 標的型メール訓練』の「多言語訓練オプション」

株式会社ソースポッド

クラウドメールセキュリティ及びサイバーセキュリティ、セキュリティコンサルティングサービスを提供する株式会社ソースポッド（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山本剛、以下 ソースポッド）は、業界最安値(*1)で、実施効果をとことん追求した『SPC 標的型メール訓練』の運用代行プランの「多言語訓練オプション」において、対応言語を70言語以上に拡大したことを発表致します。

■対応言語拡大の背景

サイバー攻撃は、国や地域を問わず発生しており、日本企業の海外拠点においてもランサムウェア感染や不正アクセス、情報漏洩等の被害が相次いでいます。企業のセキュリティリスクであるサプライチェーン攻撃の中には、このような海外拠点を発端とするインシデントも多くみられます。

また、ソースポッドでは製造業をはじめとするお客様より、標的型メール訓練を含むサイバーセキュリティトレーニングサービスを、海外拠点にも展開したいというご相談を多くいただいています。

こういった状況の中で、より様々な海外拠点でも情報セキュリティリテラシーの向上を支援できるよう、この度、『SPC 標的型メール訓練』の運用代行プランの「多言語訓練オプション」で、対応言語を70言語以上に拡大致しました。さらに幅広い国・地域の拠点において、国内企業のお客様のお手間をかけずに、標的型メール訓練を実施可能となります。

■『SPC 標的型メール訓練』運用代行プラン「多言語訓練オプション」概要

1)対象運用代行プラン

・Trial（年1回の標的型メール訓練）

・Beginner（年2回の標的型メール訓練）

・Standard（年4回の標的型メール訓練）

・Professional（年12回の標的型メール訓練）

2)翻訳対象

標的型メール訓練受信者向け下記コンテンツ

・訓練メール（件名・本文）

・種明かし兼訓練コンテンツページ

3)対応言語

70言語以上に対応（2026年2月現在）。下記以外の対応言語についてはお問い合わせください。

英語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・韓国語・ロシア語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語・イタリア語・オランダ語・アイルランド語・アラビア語・インドネシア語・ウクライナ語・ウズベキスタン語・ウルドゥ語・エストニア語・カタロニア語・ギリシャ語・クメール語・グルジア語・クロアチア語・シンハラ語・スウェーデン語・スロベニア語・スワヒリ語・セルビア語・タイ語・タガログ語・チェコ語・デンマーク語・トルコ語・ネパール語・ノルウェー語・ハンガリー語・ヒンディー語・フィンランド語・ブルガリア語・ベトナム語・ベラルーシ語・ペルシャ語・ベンガル語・ポーランド語・マケドニア語・マルタ語・マレー語・ミャンマー語・モルドバ語・モンゴル語・ラオス語・ラトビア語・リトアニア語・ルーマニア語

4)価格

別途お問い合わせ

ソースポッドでは、手間なく・効果的に・継続できる情報セキュリティ教育サービスをリーズナブルに提供することで、組織の海外拠点や子会社等のサプライチェーンの従業員・職員の情報セキュリティリテラシー向上と維持を支援し、全ての人が、安心して繋がる社会の実現を目指してまいります。

【SPC 標的型メール訓練 について】

『SPC 標的型メール訓練』は、業界最安値(*1)の100通月額3,000円(税別)から、業界最多(*3)の約300種のテンプレートを完備したメール訓練を実現。また「SPC Literacy+ オプション」をご利用いただくことで、業界最安値(*2)の100アカウント90,000円(税別)から「標的型メール訓練」による体験学習と、それを補完する情報セキュリティ知識と意識の向上が可能な「情報セキュリティ教育」をあわせて実施することができます。さらに、メールセキュリティのエキスパートであるソースポッドが運用代行を行う、管理者の手間なく、流行りの標的型メールを模した年4回（最小1回、最大12回）配信の訓練メールによる継続的体験学習型の訓練を用意。【本当に効果のある】標的型メール訓練をご利用いただけます。本サービスの詳細については、下記をご参照ください。

https://www.source-pod.co.jp/service/apt2/

【会社概要／問い合わせ先】

■株式会社ソースポッドについて

2006年の創業以来、クラウドメール誤送信対策・PPAP対策『SPC Mailエスティー』等メールセキュリティサービスの提供・運用・管理に15年以上携わっております。また、サイバーセキュリティサービスとして、人的情報セキュリティ対策となる情報セキュリティ教育『SPC Literacy+』や標的型メール訓練『SPC 標的型メール訓練』、情報セキュリティ研修『SP Security Training』、さらにセキュリティマネジメントサービス『SPC Trust Chain』を展開し、中央官庁や地方自治体、大手金融機関をはじめとする企業、大学などの教育機関といった多くのお客様にサービスを提供しております。

https://www.source-pod.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ

（サービスの詳細・お申込について）

株式会社ソースポッド 営業部 サービス営業チーム

https://www.source-pod.co.jp/service/apt2/

TEL：03-5213-4842

（プレスリリースの内容について）

株式会社ソースポッド 事業開発部

https://www.source-pod.co.jp/contact/company/

TEL：03-5213-4842

(*1) 業界最安値とは、商用の標的型メール訓練サービスを利用して1年間に100通配信した際の月額利用金額の当社調べ（2025年10月）となります。

(*2) 業界最安値とは、1年間に100AC向けに標的型メール訓練1回と情報セキュリティ教育を1回実施した際の合計利用金額の当社調べ（2025年10月）となります。

(*3) 業界最多とは、標的型メール訓練サービスで用意された訓練テンプレート数の当社調べ（2025年10月）となります。

※本ページに記載された内容は、発表日当日のものであり、予告なく変更される場合がありますので、予めご了承ください。