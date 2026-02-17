「SHE WORKS」と「女の転職type」が女性の多様で長期的なキャリア形成に向けた求人連携を開始

SHE株式会社

学ぶから働くまでを支援する女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、「正社員として長く働きたい女性」のための転職サイト『女の転職type』を運営する株式会社キャリアデザインセンター（本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長：多田 弘實）との求人連携を開始いたします。

本連携により、SHE WORKSの転職求人の中に株式会社キャリアデザインセンターが運営する「女の転職type」の求人も掲載されることとなりました。スキルアップを通じて理想のキャリアを描く女性たちへ、より多くの自分にあった長く働ける選択肢を提供してまいります。

■ 業務提携の背景：女性が「自分らしく、長く働く」ための架け橋に

現在、多くの20代・30代女性が「ライフイベントを経ても長く働き続けたい」と願う一方で、スキルへの不安や、自分に合った職場環境を探すことに課題を抱えています。

「SHE WORKS」は、女性向けキャリアスクール「SHElikes（シーライクス）」でWebデザインやマーケティングなど50職種以上のスキルを学ぶリスキリング人材と企業を繋ぐ、学ぶと働くが循環するプラットフォームを提供しています。『女の転職type』は、日本最大級の女性向け転職サイトとして、女性のライフステージに寄り添った求人を多数掲載し、長期就業を希望する女性たちを支援しています。「女性の理想のキャリア実現を応援したい」という両サービスの想いが合致し、自分に合った多様な就業機会が選択できる今回の連携が実現しました。

「SHElikes（シーライクス）」を利用し、キャリアチェンジへの高い意欲とリスキリングによるスキルを持つユーザーに対し、「女の転職type」が持つ豊富な正社員求人を提供。「学び（リスキリング）」から「理想の就職（正社員・長期雇用）」までのスムーズな動線を作り出し、学ぶと働くの循環を加速させ、女性のキャリアアップをサポートします。

※女の転職typeの求人は、補助金の20％追加還元条件対象外となりますことをご了承ください。

補助金の20％追加還元条件に適する案件のみを表示したい場合は、検索ページの「補助金対象者向け」のチェックボックスにチェックをつけて、絞り込みしてください。

■ 連携の概要

SHElikes受講生用のマイページ「SHE WORKS」内において、「女の転職type」が保有する求人情報の掲載を開始します。

１.正社員としてのキャリア形成とマッチング精度の向上

「女の転職type」の掲載求人は約8割が正社員求人であるため、事務・営業・企画からITエンジニア職まで、女性が長く活躍できる専門性の高い職種への挑戦が可能になります。スキルを活かして安定した雇用形態で働きたい女性と、意欲的な人材を求める企業との出会いを創出します。

２.国認定の優良企業など、ライフステージに合わせた選択肢の拡大

「なでしこ」「くるみん」「えるぼし」といった、経済産業省や厚生労働大臣が認定する女性活躍推進企業の求人を『女の転職type』は多数提供しています。リスキリングで得たスキルを、女性が安心して発揮し続けられる「土台」のある環境選びをサポートします。

３.ライフスタイルに合わせた「多様なこだわり条件」による就業支援

「リモートワーク」や「残業少なめ」といった柔軟な働き方はもちろん、「育児と両立しやすい」「女性管理職在籍」など、一人ひとりの価値観に寄り添った詳細な検索条件を用意しています。 ライフイベントや個々の理想とするキャリアイメージに合わせ、自分らしく納得して働き続けられる環境選びをサポートします。

■ SHE WORKS（シーワークス）について

Webスキルから、クリエイティブスキル、ビジネススキルまで。累計20万名以上の会員数を誇る女性向けキャリアスクール「SHElikes（シーライクス）」で職種スキルを身につけた受講生を対象に企業マッチングから人材の初期安定稼働までをSHEが全面的にサポート。事業ニーズに合わせて人材の活躍まで伴走し、企業の抱える人的課題を解決します。

URL：https://sheworks.shelikes.jp/

■「女の転職type」 について

2005年にサービススタートし20周年を迎えた正社員で長く働きたい女性のための転職サイト。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。

https://woman-type.jp/

＜運営会社｜ 株式会社キャリアデザインセンター 会社概要＞

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金 ：5億5866万円

設立 ：1993年7月8日

従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）

事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト「type」「女の転職type」等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』「Woman type」「20’s type」の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提

■ SHElikes（シーライクス）について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesについて｜https://shelikes.jp/trial/(https://shelikes.jp/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260217&utm_content=)

■ SHE株式会社とは

SHElikesについて :https://shelikes.jp/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260217&utm_content=

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp

