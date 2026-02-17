パーソルキャリア主催「doda Valuable Partner Award 2025」にて「転職支援人数部門1位」を受賞

株式会社ワークポート

人材紹介業の株式会社ワークポート（本社：東京都品川区、福岡県福岡市博多区 代表取締役会長CEO：田村 高広）は、パーソルキャリア株式会社が主催する「doda Valuable Partner Award 2025」にて、「転職支援人数部門1位」を受賞したことをお知らせいたします。

●doda Valuable Partner Award とは

dodaMapsを利用している法人ならびにコンサルタントの中から、所定の各表彰部門において極めて高い転職支援実績を挙げた方を選出し、表彰するアワードです。

●転職支援人数部門 とは

調査期間において、決定報告人数の多い5社が受賞

●支援実績評価期間

2024年11月～2025年10月

■ワークポートについて

ワークポートは、「“次の一歩”に確信を。」というブランドコンセプトを掲げ、求職者と企業の新たな“一歩”を後押しする転職エージェントです。豊富な知見を持つキャリアのプロが求職者の強みや可能性を引き出し、多彩な求人情報と独自のマッチングシステムを駆使して、一人ひとりに最適な選択肢をご提案。面接日程などの各種調整も代行します。企業にとっては「第二の人事」となり、深い企業理解に基づくマッチ度の高い人材の紹介により事業成長に伴走。求職者と企業、双方へ迅速なコミュニケーションを提供し、スムーズな転職・採用活動の実現を支援します。

さらにワークポートは、全国47都道府県すべてに拠点を展開。どこでも「直接会える」転職エージェントとして、地域に精通した専門担当者がFace to Faceで対応します。全国の拠点から価値を提供し、地域経済、そして日本経済の活性化に貢献してまいります。



■会社概要

商号 ：株式会社ワークポート

代表者 ：代表取締役会長CEO 田村 高広、代表取締役社長COO 林 徹郎

本社所在地 ：【東京】〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー6F

【福岡】〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-4-15 博多駅前H44ビル7F

設立 ：2003年3月

事業内容 ：人材紹介サービス（有料職業紹介事業 許可番号：13-ユ-040590）

人材育成サービス

公共事業受託サービス

従業員数 ：1,335名（2025年4月現在）

HP ：https://www.workport.co.jp/



◆山本耕史さん出演 CM公開中！

https://www.workport.co.jp/corporate/cm/