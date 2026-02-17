オプト、Criteoの認定パートナープログラム「Criteo Certified Partners」において4期連続「Sapphire」に認定

株式会社デジタルホールディングス

「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、LTVM（LTV Marketing）（※1）により、顧客の事業成長を先導する株式会社オプト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金澤 大輔、以下 オプト）は、CRITEO株式会社（本社：フランス、日本代表取締役：グレース・フロム、以下 Criteo）が提供する広告ソリューションの継続的な販売と高品質な運用の実績を持つ代理店を認定する「Criteo Certified Partner（認定パートナー制度）」において、4期連続「Sapphire」に認定されたことをお知らせいたします。

■ 「Criteo Certified Partners（Criteo 認定パートナープログラム）」とは

2015年7月1日より、Criteoが開始した本制度は、Criteoソリューションの販売・運用実績とソリューションに関する高い知見を有し、あらゆる広告主のニーズに応じた提案を行える代理店やパートナーに対し、前年度の実績に応じて認定し、ステータスを付与する制度です。

オプトでは、Criteoソリューションにおける広告パフォーマンスの最大化を目指し、データフィードマネジメントツール「Feed Terminal（フィードターミナル）」（※2）を独自開発し、提供しています。今回、Criteoに対する深い知見と運用実績などが総合的に加味され、認定されました。

オプトは、今後もCriteoが提供するソリューションを活用した取り組みをはじめ、企業のマーケティング活動を総合的に支援してまいります。

以上

※1 LTVM（Life Time Value Marketing）

LTV（顧客生涯価値：Life Time Value）は、従来、あるユーザーが商品・サービスを初めて利用してから、長期的な関係のなかで、サービスを提供する企業が、当該ユーザーから得られる利益を指していました。そのため、サービスを提供する企業側が「いかに一人の顧客から利益を得られるか」という視点で表現されることが多い状況にあります。

しかし、当社グループにおいては、企業側が得られる利益を示す観点でのLTVではなく、これまで以上にエンドユーザーを理解し、真に顧客に寄り添った支援に注力し、エンドユーザーへの本質的な価値提供に重きを置くことで、短期利益ではなく、顧客企業の永続的な事業成長に貢献するという概念として捉え、その実現を目指す手段として、「LTVM（Life Time Value Marketing）」と名付けました。

※2 Feed Terminal（フィードターミナル）

配信媒体によって異なる広告フォーマットに合わせて、商品情報データを自動変換して広告用フィードを生成するツールで、データ作成・設定をひとつの画面で管理することができます。配信実績などのデータをかけあわせることができるため、より広告効果の高い運用を実現します。（https://feed-terminal.jp/）

【株式会社オプトについて】

オプトは、「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、“近く、深く、速く、そして永く。顧客を先導するグロースリーダー”になることを目指しています。顧客企業の先のエンドユーザーへの深い理解と、真に顧客に寄り添った「顧客視点でのLTV」支援を通じ、顧客企業の永続的な事業成長を先導いたします。そして、自らが深くその構造を理解する広告産業を変革（AX=Advertising Transformation(R)）することで、中長期的にはIX（産業変革＝Industrial Transformation(R)）を実現いたします。

■株式会社オプト 会社概要

設立年月：2015年4月1日

資本金：1億円 （2025年12月末現在）

代表者名：代表取締役社長 金澤 大輔

本社所在地：東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル

事業内容：マーケティング事業

URL：https://www.opt.ne.jp