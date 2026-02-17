【運送業界の安全・定着課題を教育で解決】株式会社ドラビザ、学校法人実学舎と提携し「外国人ドライバー教育カリキュラム」による長期育成スキームを2026年4月より開始

株式会社ドラビザ外国人材の人材紹介および採用・定着支援を行う株式会社ドラビザ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：羽田健太）は、学校法人実学舎が運営する埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校（所在地：埼玉県さいたま市大宮区）と業務提携を締結し、2026年4月より「外国人ドライバー専門教育カリキュラム」を活用した長期育成スキームを開始します。本提携により、就業前の十分な教育期間を活用し、運送業界への理解と安全意識を備えた人材の育成・供給モデルの構築を目指します。業務提携を締結した株式会社ドラビザ 代表取締役 羽田健太（左）と、学校法人実学舎 坂本健司理事長（右）。運送業界の安全性向上と定着支援に向けた「ドライバー専門教育カリキュラム」を、2026年4月より埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校にて開始する。

■背景：特定技能の拡大と「質」への転換

物流業界の担い手不足を背景に、特定技能制度では「自動車運送業」が対象分野に追加され、受入れに向けた制度運用の枠組みが整備されつつあります。

一方で、外国人材の活用においては「安全性の確保」と「早期離職の防止」が事業継続上の大きな懸念となっています。

従来の短期研修による現場投入に留まらず、就業前から体系的な教育設計を行うことが、これらリスクの低減に資すると考え、本提携に至りました。

■本スキームの3つのポイント

本提携では、専門学校での2年間の学習期間を活かし、ドラビザの専門知見を「実務直結型カリキュラム」として実装します。

- 事故リスクを低減する安全教育：日本の道路環境、事故類型、危険予知（KYT）を早期から体系的に学びます。- ミスマッチを防ぐ現場理解：運送現場の商習慣、荷主ルール、点呼等の基本動作を就業前に理解し、離職要因となるギャップを抑制します。- 実務に適した日本語の強化：指示理解、復唱・確認、報連相など、事故防止と定着に直結する現場コミュニケーションを就業前から扱います。

※実際の範囲・深度は、教育課程に合わせて設計します。

■参画企業の募集について

本プロジェクトでは、単なる労働力の補填ではなく、「教育段階から関わり、自社の将来を担う人材を共に育てたい」と考える運送事業者を募集します。2026年4月の開始に向け、参画企業向けの募集要項や受入れモデルの詳細を順次公開していく予定です。参画に関する事前相談は相談窓口にて受け付けております。

【相談窓口】

株式会社ドラビザ https://driver-visa.com/ 担当：羽田

TEL：048-657-8686 Email：info@driver-visa.com

■今後の展開

なお、本育成スキームは運送業を中核としつつ、外食業・宿泊業・製造業等への展開も検討しています。

■コメント

株式会社ドラビザ 代表取締役 羽田健太

「運送業界において最も重要なのは安全であり、その根幹は教育にあります。学校法人実学舎様との提携により、就業前から物流のプロとしての意識を醸成する環境を整えました。目先の採用に留まらず、教育を通じて安全性向上と人材定着に寄与してまいります。」

学校法人実学舎（埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校）理事長 坂本健司

「運送業界では人材確保と同時に、安全と定着の確保が重要課題です。本校は、学校教育の枠組みの中で、株式会社ドラビザ様の専門知見を活かした教育機会を提供できることを歓迎します。2年制課程の学びを土台に、就業前から安全意識・現場理解・実務に適した日本語を段階的に身につけ、学生のキャリア形成と企業の受入れを支える人材育成に取り組んでまいります。」

■会社概要

株式会社ドラビザ

所在地：埼玉県さいたま市見沼区東大宮2丁目27-5 石垣ビル2F

事業内容：人材紹介、採用／人事代行、コンサルティング、入社後サポート

URL：https://driver-visa.com/

学校法人実学舎 埼玉コンピュータ＆医療事務専門学校

所在地：〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町1450-3

URL：https://www.saitama-cmcc.ac.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

