『 健康施術分野 』のプロ必見の商談展を開催！これからの施術所に必要な最新技術・サービス・機器が集結

ブティックス株式会社

公式サイト：https://karadacare.net

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業を展開するブティックス株式会社(東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272)は、2026年2月25日(水)～27日(金)、健康施術業界に特化した商談型展示会 「第7回 からだケアEXPO東京’26 健康施術産業展(東京ケアウィーク’26※内)」を、東京ビッグサイトにおいて盛大に開催する。本展は、接骨院・鍼灸院・整体・カイロプラクティックなど健康施術所向けの専門展。施術所の経営・運営に役立つ技術・商品・サービス・機器が一堂に会する。自費メニュー提供のための治療器・美容機器・物販商品や、経営を効率化出来るシステムなど、競争の激しい施術業界を生き抜くために、見逃せないものばかりだ。また、会場内では最新トピックを取り上げた「専門セミナー」や、技術・知識を競い合う大会「第23回 医療オリンピックC-1全国大会」を同時開催する。

※昨年の東京ケアウィークの会場の様子

※「東京ケアウィーク’26」

約400社が出展する介護・医療・健康分野のための展示会。介護業界 日本最大級の商談型展示会「CareTEX東京」、最新の介護テックが集結する「Careテクノロジー東京」、健康増進・介護予防に特化した商品・サービスが出展する「ヘルスケアJAPAN東京」 に本展を含めた4展の総称である。

ブース商談予約で効率アップ。商品を手にとり、じっくりと商談が可能

本展は、来場者を業界関係者に限定し、プロ同⼠が落ち着いて商談を行える「商談型展示会」である点も特長。一般公開しないことで、商品選定や商談に集中出来る環境を提供する。特に「ブース商談予約」を利用すれば、興味のある出展社への訪問日時を予約することが出来る。会期当日に、待機している決裁権限者とスピーディーな商談を行うことが可能だ。

業界の第一線で活躍する治療家などによる「専門セミナー」を開催

※昨年の東京ケアウィークの会場の様子

業界の第一線で活躍する専門家を講師に迎え「健康施術コース」「介護予防・リハビリコース」など15コース全45セッションの専門セミナーを同時開催する。健康施術コースではプロトレーナーによる体のゆがみを整えるメソッドを解説するほか、柔道整復師関連団体の幹部が法整備等の課題について講演。介護予防・リハビリコースでは5W1Hの転倒パターン分析に基づく転倒予防について解説するセッションなど、治療院・健康施術所の運営に役立つセミナーが目⽩押し。受講に必要な事前申込(無料) は、公式サイトにて受付中。定員間近のセッションもあるため、早めの受講申込をおすすめする。

技術・知識を競い合う大会「医療オリンピックC-1 全国大会」を同時開催

※昨年の東京ケアウィークの会場の様子

本展の来場者は、会場内で開催する「第23回 医療オリンピックC-1 全国大会」も観覧可能。柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師が技術・知識を競い合う。

開催日時：2月26日(木) 13：00～17：00 開催競技：包帯王、刺鍼王、矯正王、医識王

主催：整骨院振興協同組合 特別協力：ブティックス(株)

※ 医療オリンピックC-1に関するお問い合わせは、医療オリンピックC-1事務局 （TEL:0120-50-9311） まで

※過去の医療オリンピックC-1の様子

入場には「来場事前登録」が必要。

※一般ユーザー・学生・18才未満(乳幼児含む)の方の入場不可

来場事前登録はこちら： https://dxpo.jp/u/tex/tokyo26/user/entry

＜取材のお申込み、本展に関するお問合せは事務局まで＞

からだケアEXPO東京 事務局 ブティックス株式会社内

〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（総合受付：11階）

TEL：03-3868-0901 E-mail：info@caretex.jp

ホームページ： https://karadacare.net オンライン展示会： https://dxpo.jp/u/tex

＜取材のお申込みはこちら(Webフォーム) ＞

https://secure.caretex.jp/form/karadacare_tokyo/press/form.cgi