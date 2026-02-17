推しモトブロガーのグッズが一堂に！バイカーズパラダイス セレクト イオンモール豊川店に「モトブロガーゾーン」始動
株式会社バイカーズパラダイス（本社：東京都中央区）は、2026年2月17日（火）より、バイカーズパラダイス セレクト イオンモール豊川店にて、有名モトブロガー6名のオリジナルグッズを一堂に集めた新コーナー「モトブロガーゾーン」をオープンいたします。
本ゾーンでは、YouTubeを中心に多くのファンを持つモトブロガーの個性や世界観を反映したオリジナルグッズを展開。バイクカルチャーを“観る・知る”だけでなく、“手に取って楽しむ”新たな体験をご提供します。
左上から Apollogic (アポロジック）/ 平嶋夏海 / おりき / かなえADV / くろまる / 星野 瑶
また、遠方にお住まいの方や豊川までお越しいただくことが難しい方にもお楽しみいただけるよう、バイカーズパラダイス公式オンラインストアにて、店頭と並行して販売を実施いたします。
全国どこからでも人気モトブロガーのオリジナルグッズをご購入いただけます。
▼バイカーズパラダイス公式オンラインストア
https://store.bipa.jp/
さらに、バイカーズパラダイスは2026年に7周年を迎えます。記念すべきこの年は、本企画に参加するモトブロガーの皆さまと共に、トークイベントや来店企画など、さまざまなイベントを通じてバイクライフの魅力を発信し、施設全体を盛り上げてまいります。
モトブロガーゾーン 参加モトブロガー（あいうえお順）
Apollogic (アポロジック)：「アポロCh. ~音楽とバイクと古着と~」
https://www.youtube.com/channel/UChSA1GkIYzwNH65drp_zCoQ
おりき：「元教官ﾗｲﾀ゛ｰ◎おりきちゃんねる」
https://www.youtube.com/channel/UCvmEcEBZc5fJYm8dbSLgIZg
かなえADV：「かなえADV」
https://www.youtube.com/channel/UCFOs4cKPVr3stq6yVCTWyow
くろまる: 「くろまるちゃんねる 【ZX25R】」
https://www.youtube.com/@zx25r9
平嶋夏海:「はしれ！なっちゃんねる【平嶋夏海】」
https://www.youtube.com/channel/UCCCqGTaiiO4V-ZvbpvV4ieQ
星野瑶: 「hsn_haruka」
https://www.instagram.com/hsn_haruka/
モトブロガーゾーン
バイカーズパラダイス セレクト イオンモール豊川店
〒442-0848 愛知県豊川市白鳥町兎足1-16
TEL: 0533-65-8870
今後のイベント情報や最新情報は、バイカーズパラダイス公式サイトおよび各種SNSにて随時発信してまいります。